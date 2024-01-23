流浪狗BB遭折斷腿　骨頭裸露在外　女子自費救助：不愛請別傷害

河南鄭州一隻流浪母狗日前產下六胎，惟六隻狗BB慘遭惡意折斷腿，連骨頭都裸露在外。當地一名女子發現後自費千元救治，更加呼籲「不愛請別傷害」。



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綜合內媒報道，河南鄭州的江女士表示，自己經常喂的流浪狗產下六胎後，腿部都發現問題，檢查後才得知均是人為惡意折斷，當中一隻狗BB的情況極為嚴重，腿部被折斷後只靠皮連帶。

江女士說，自己當時就「傻眼」了，「狗BB沒有做錯任何事，為什麼要遭受這樣的折磨？」她即時報警處理，並將狗媽媽和狗BB送去附近寵物醫院。

醫生發現，狗媽媽是被人用硬物打傷頭部，導致昏迷，而狗BB則是被人用力折斷腿，造成嚴重的骨折和軟組織損傷，且由於狗BB過小，目前只能先以繃帶固定，長大後再進行手術。

江女士稱，已經花費千元救治狗，目前正將牠們收留在自己家中，「準備給牠們找一些愛心主人，讓牠們有一個溫暖的家」，她也呼籲社會各界關注此事，以此關愛流浪動物。

網民點睇：

「什麽人都有，會有報應的！」

「現在只能按尋釁滋事拘留15天。」

「有生之年能盼到動物保護法執行嗎？」

「連狗崽都不放過，這都是些什麼惡魔，太惡毒了。」

「這也太殘忍了吧，這得多疼啊，希望狗狗們好好的。」

