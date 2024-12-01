中國｢泳壇女神｣名將劉湘被指擦邊　回懟游泳不穿泳衣難道穿棉褲？

內媒《大象新聞》報道，中國游泳運動員劉湘因為穿泳衣的照片被網民指打「色情擦邊球」，劉湘11月30日回應稱，拍影片只是在記錄生活，自己是游泳運動員：游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？



劉湘回應擦邊爭議。（@劉湘）

劉湘回應擦邊爭議。（@劉湘）

劉湘回應擦邊爭議。（@劉湘）

前中國體操女隊隊員吳柳芳轉型網紅後，在社交平台發佈多條性感熱舞影片引發網民熱議。事件持續發酵，有網民稱中國游泳運動員劉湘發佈的泳衣照片也是在打「色情擦邊球」。

劉湘回應擦邊爭議。（抖音截圖）

劉湘回應擦邊爭議。（抖音截圖）

劉湘回應擦邊爭議。（抖音截圖）

有網民稱中國游泳運動員劉湘發佈的泳衣照片也是在打「色情擦邊球」。（網絡截圖）

劉湘於11月30日下午在微博平台回應事件，她表示，游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？劉湘介紹，她的自媒體內容是想將陽光、積極、健康熱愛生活的觀念傳遞給更多人，讓游泳更加科學、有趣，以後也會照樣發佈穿泳裝的影片。

劉湘回應事件。（網絡截圖）

劉湘回應擦邊爭議。（@劉湘）

劉湘回應擦邊爭議。（@劉湘）

據介紹，劉湘1996年9月1日出生於廣東廣州，是中國游泳運動員。2018年，她在雅加達亞運會上獲得女子50米仰泳金牌並打破世界紀錄。2019年，在國際泳聯游泳世界盃上，她再次摘得女子50米仰泳金牌，並以27秒35的成績刷新世界盃紀錄。2021年9月26日，劉湘在第十四屆全運會上奪得女子50米自由泳金牌，並打破亞洲紀錄。