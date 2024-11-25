吳柳芳退役做熱舞網紅遭批　管晨辰否認炒作：就是看不慣她的行為

據此前報道，前中國體操女隊隊員吳柳芳轉型做網紅後，在抖音發布多條性感熱舞影片。其世界冠軍師妹管晨辰批評她「不要給體操扣屎盆子了」。



《上游新聞》消息， 管晨辰對此回應稱，評論吳柳芳是因為接受不了用體操「擦邊」，屬個人行為，與MCN機構無關。



吳柳芳在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

吳柳芳在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

據此前報道，前中國女子體操隊隊員吳柳芳在抖音平台上約有近260萬粉絲，其簡介寫有「中國體操運動員 運動健將（已退役）」。她在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。

東京奧運會體操女子平衡木冠軍管晨辰在吳柳芳的影片下留言稱：「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了，你的正能量體操好像不需要。」而吳柳芳則是回應道：「吃不着葡萄說葡萄酸？」

吳柳芳在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

管晨辰在吳柳芳的影片下留言。（網絡截圖）

《上游新聞》報道，管晨辰回應事件稱，去評論吳柳芳是因為接受不了用體操「擦邊」，見不得有人給體操帶來負面影響，體操是一項神聖的事業；其次，她認為吳柳芳的行為價值導向有問題。

管晨辰短影音平台賬號截圖。（上游新聞）

吳柳芳在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

管晨辰透露，據她所知，國家對吳柳芳是有保障的，做網紅是她自己的選擇。她還表示，對於吳柳芳的行為，同行中「有人直接罵，罵得比我說的還難聽」。

管晨辰也回應了疑似MCN機構策劃的傳言，她表示：「留言懟吳柳芳，與任何人和機構無關，是我個人行為，就是看不慣她的行為。」