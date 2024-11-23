女生參加單車比賽遭風箏線「割喉」　勒出15厘米長傷口索求賠償

中國江蘇省南京市一名女子日前參加自行車比賽，豈料騎到半路突然被一條風箏線「割喉」，事發後她的頸部出現一條深深的紅腫勒痕，觸目驚心，她認為主辦單位有疏失，要求賠償。



即睇事發經過：（按圖了解）



江蘇省南京市一名女子日前參加自行車比賽，豈料騎到半路突然被一條風箏線「割喉」！（微博截圖 / @揚子晚報）

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內地媒體《紫牛新聞》報道，這起事件生發生於11月16日，受害的姜姓女子表示，當天她的時速達38至39公里左右，很難在被勒傷的瞬間立即停車，「我在被風箏線勒住後，衝出去2到3米才剎住了車。」

姜女說，事發後她覺得頸部很疼、說話費力，於是中斷比賽，自己開車去急診，花了醫藥費（約港幣210元），主辦單位賠償姜女醫藥費後，又給了她賠償（約港幣530元），當時姜女認為自己並不嚴重，於是就接受這個賠償金額。

豈料三天後，她赫然發現傷口開始結疤、變得深褐色且更加明顯，才赫然發現狀況可能比她想得更嚴重，於是再次前往醫院，又花多了醫藥費（總共約港幣1千1百元）。姜女氣憤不已，認為主辦單位有疏失，要求賠償，「我現在對高速騎行有恐懼，作為簽約車手，我後續還有其他比賽，受傷後不能劇烈運動，可能會導致我違約。」她認為這些對方都應賠償，目前雙方各執一詞，仍在協商中。

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