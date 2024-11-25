「丐幫第58任幫主」慘死　與妻直播時天降水泥同被砸扁　遺2幼兒

自稱是「第58任丐幫幫主」的山西網紅「丐中丐」，夫妻2人21日於開車直播途中不幸身亡。據了解，當時一輛大貨車經過，沒想到重物忽然墜落，砸中他們的車子，導致2人慘死車內，觀看直播的網友也親眼目睹憾事發生。



從畫面可以發現，夫妻2人在開車途中與網友們直播，但開到一半似乎開錯路，他便不斷倒車，疑似想要回到路口迴轉，這時接連有大貨車經過，這當他們停靠路邊準備轉向時，有輛貨車這時駛過，接著只見擋風玻璃碎裂，直播也在這邊中斷，當時有網友為其指路「往西」，如今2人意外離世，讓人唏噓。

自稱是「第58任丐幫幫主」的山西網紅「丐中丐」，夫妻2人21日於開車直播途中不幸身亡。（微博影片截圖）

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據《極目新聞》報道，車禍發生在山西忻州市代縣陽明堡鎮沙河村附近的公路七牛線上，大貨車疑似掉下水泥重物，就正好砸中夫妻倆的車。警消出動重機具將2人救出，只可惜已回天乏術。

據了解，現年47歲的丐中丐，平日與33歲的妻子直播賺錢，夫妻2人是當地有名的網紅，婚後還育有2名年幼子女，案件曝光後，引起網友們討論：

「居然直播了整個過程好可怕」

「很多貨車裝東西從來不考慮安全，不顧路上其他人安危」

「貨車上會掉東西下來說明肯定沒裝好，但是在路上直播總覺得不合適，畢竟多少會走神」

「應該是貨車的問題吧！孩子好可憐！一路走好」

「苦命鴛鴦」

「遠離大車，珍愛生命」



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