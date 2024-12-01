黑熊深夜襲擊村民　丈夫持斧擊殺救妻　官方：熊屍將用於高校科研

四川北川縣曲山鎮有黑熊深夜闖入村民家中襲擊女戶主，58歲男戶主從熊爪下成功救出老伴，並用斧頭擊殺黑熊。兩人受傷送院，均無生命危險。

黑熊屍體已被送往當地一所高校冷凍，待相關部門批准後，將用於該校的科學研究和科普活動。



《紅星新聞》報道，11月20日，母光才夫婦遭黑熊襲擊。母光才憶述，當日凌晨5時許，他在廚房煮豬飼料，屋外突然有一陣奇怪的響動，妻子以為是自家的豬隻跑走，於是出門查看，結果被一隻黑熊直接撲倒在地。

母光才稱，妻子大聲呼救，當他急忙打開燈跑出廚房時，已經發現黑熊將她撲倒在地，「我順手就拿起一個二錘，原本是想砸黑熊的頭，但又怕傷到老伴，就砸向黑熊的背，但感覺砸在了棉花上」。

母光才與黑熊搏鬥的地方。（紅星新聞）

黑熊被砸後，立即轉身撲向母光才，他一直奮力和黑熊搏鬥。他介紹，夫婦二人抱著黑熊纏鬥，身上被抓傷、咬傷，家中的狗也對着黑熊狂吠，趁黑熊被狗吸引注意力，母光才拿起一把斧頭，對準黑熊猛砍，「當時心裏什麽都沒想，就想著拼盡全力搏鬥，這時，我摸到了一把木工用的奔鋤，朝著黑熊就是一陣猛砍，隨後黑熊才倒了下來」。

黑熊倒地後，母光才立即報警。經送院檢查，母光才左手脫臼，背部、頭部、胸口等多處被抓傷，其妻的頭部、臉部、胸部、背部多處受傷，兩人均無生命危險，目前仍留院治療，相關治療費用由野生動物損害政府救助責任保險按規解決。

母光才與黑熊搏鬥的地方。（紅星新聞）

黑熊屍體已送往當地一所高校冷凍，待相關部門批准後，該校會用於科學研究和科普活動。

母光才介紹，自己身高1.57米，襲擊他的黑熊站立時比他高。此前，他和村民幾乎沒有見過黑熊進村。有鄰居稱，從未聽說過當地黑熊傷人事件，「他太勇敢了，我們鄰居都嚇懵了，他一個人殺了黑熊，救下妻子」。

黑熊是國家二級保護動物。（視覺中國）

黑熊是國家二級保護動物。根據國家相關政策規定，在野生動物危及人身安全的緊急情況下，採取獵捕（殺）等措施造成野生動物損害的，依法可不承擔法律責任。

據介紹，為減少野生動物致害造成的損失，北川羌族自治縣積極籌措資金，從2021年起持續購買野生動物損害政府救助責任保險，對野生動物致害造成的損失進行補償。