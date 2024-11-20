西安女撿到萌猴稱有感情拒放歸：想要點補償　相關部門指涉違法

據內媒《百姓關注》報道， 一名旅居貴陽的西安女子在黔靈山公園撿到一只受傷的野生獼猴，撫養了半年後產生感情拒絕放歸，有關部門表示女子行為涉違嫌刑事案件，女子終於同意歸還，但要求經濟補償。



西安女撿到受傷獼猴有感情拒放歸。（百姓關注）

西安女撿到受傷獼猴有感情拒放歸。（百姓關注）

據報道，2024年6月4日下午，林女同朋友在貴州黔靈山公園散步，見到一隻猴子被母猴子扔到水溝中，看見小猴子還在動，於是林女將其抱起，「當時小猴子的臍帶和胎盤都還在身上。」

林女從水溝中將猴子救起。（百姓關注）

林女將小猴撫養至半歲。（百姓關注）

有人提醒林女，如果帶走猴子，會被判囚3年兼罰款3000元（人民幣），但林女仍然將小猴帶回家救治。

隨着猴子長大，一人一猴關係開始密切，小猴時常纏着林女，而林女外出辦事時也隨身攜帶小猴，甚至特製了一個背包。為了避免小猴叫聲被鄰居發現，她還養了兩隻鴨子試圖混淆視聽。

一人一猴關係密切。（百姓關注）

一人一猴關係密切。（百姓關注）

一人一猴關係密切。（百姓關注）

林女稱不希望別人問自己猴子的來歷，「很麻煩，我是救了它，我感覺我心理有點扭曲，我覺得做人都不堂堂正正了。」她還表示，捨不得把猴子送走，擔心沒人對小猴好。

一人一猴關係密切。（百姓關注）

黔靈山公園管理處副處長楊宇表示，林女士養猴子的事情他們早就知道了，也一直在和她交涉，因為獼猴屬於野生獼猴，根據國家林業局專家的判斷，不能進行人工幹預，而園方也有野生動物救助站，可以救治動物。

貴陽自然資源局職員則表示，林女的做法已經涉嫌違法，只要飼養一隻猴子就已經達到涉嫌刑事案件。

西安女撿到受傷獼猴有感情拒放歸。（百姓關注）

西安女撿到受傷獼猴有感情拒放歸。（百姓關注）

林女則認為，自己飼養了這麼長時間，希望能得到經濟上的補償。自然資源局職員回應，不支持林女提出的經濟補償要求，並表示如果林女繼續胡攪蠻纏，園方將會報警，由自然資源局與警方共同調查。