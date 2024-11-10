有片｜長沙母稱仔跌親無人扶　怒砸盒馬鮮生門店欲索賠　商家否認

內媒《點時新聞》報道，湖南一名家長稱孩子在超市摔倒時工作人員未上前扶起，目前仍在昏迷，於是便到涉事超市去打砸店內商品討說法。



長沙母稱仔跌親無人扶怒砸盒馬鮮生門店欲索賠。（影片截圖）

據報道，10月19日，湖南長沙有一名母親帶孩子逛盒馬鮮生，孩子奔跑時突然摔倒並短暫暈厥，就醫後被診斷出腦震蕩，家屬稱孩子目前仍在昏迷。

該名母親曬出醫院症斷書，並表示：「盒馬鮮生店大欺客，孩子摔了沒人來幫一下，良心何在。沒有一個工作人員來幫一下，至今還在昏迷」。

該名母親曬出醫院症斷書。（影片截圖）

閉路電視畫面。（影片截圖）

據《閃電新聞》報道，有涉事門店店員回應稱，當時已經有工作人員詢問需不需要聯繫家長，或者是打120先送到醫院去看一下，小朋友當時就自己站起來說沒什麼事情便離開了。目前正在申請部分賠償，家長不太同意，所以仍在協商中。

有網民表示，家長也需要看好小孩，「這不是自己拌倒的嗎」「如果扶了，又會纏上這個幫忙的人的」「為啥家長不第一時間上前扶」。也有人稱超市需要負一部分責任，「沒人去扶確實不對」「顧客在店內出現危險，店員肯定有救助的義務，那怕這危險是自己造成的」。