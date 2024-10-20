有片｜廚房煤氣爆炸2歲子被炸飛　慈母全身60%燒傷忍劇痛救子離開

據央視新聞報道，近日，浙江一名女子在廚房做飯時遇煤氣爆炸，她在嚴重燒傷的情況下，第一時間把孩子抱離危險區域，令不少網民動容。



煤氣爆炸女子全身燒傷忍痛跪著抱孩子。（央視新聞）

煤氣爆炸女子全身燒傷忍痛跪著抱孩子。（央視新聞）

煤氣爆炸女子全身燒傷忍痛跪著抱孩子。（央視新聞）

影片顯示，當天這位母親走進廚房做飯，身後跟著2歲左右的幼童。爆炸發生時，幼童被衝擊力推了出去。這位母親立即從廚房衝出來，查看孩子情況。她本想打電話求助，聽到孩子哭聲後，又跪著折返回去抱住孩子。

煤氣爆炸女子全身燒傷忍痛跪著抱孩子。（央視新聞）

煤氣爆炸女子全身燒傷忍痛跪著抱孩子。（央視新聞）

據女子的丈夫描述，妻子在救護車上還一直念叨著「寶寶」，囑咐丈夫一定要照顧好孩子。據悉，女子全身燒傷面積超60%，還沒有脫離危險期。孩子後背有一道刮傷，頭髮有一部份燒焦，其他並無大礙。

煤氣爆炸女子全身燒傷忍痛跪著抱孩子。（央視新聞）

煤氣爆炸女子全身燒傷忍痛跪著抱孩子。（央視新聞）

患者丈夫介紹，煤氣公司查看後表示事故原因是「是煤氣軟管脫落了」。據央視新聞介紹，燃具軟管應盡量選用金屬連接軟管。與橡膠複合軟管相比，金屬包覆管和金屬波紋管具有更耐高溫、耐腐蝕、防鼠咬的特性。