農曆新年｜少數民族怎慶祝？藏族圍圈摔跤角力　苗族男女唱歌求愛

中國大陸幅員遼闊，除了漢族，還有55個少數民族。每個民族過新年、迎新歲方式也大不同。以下據《中國新聞網》的介紹，整理出3個少數民族別具特色的過年形式。



壯族

壯族的新年過去在每年農曆11月30日。時間比漢族早1個月，家家戶戶殺豬宰羊，闔家祭祖，聯寨拜社，喜迎新年。現在壯族的過節已受到漢族春節影響，其活動的形式和內容仍具有民族特色。

鬥春牛、跳竹竿舞、吃生榨粉 點圖看看壯族新年的相關照片：

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壯族春節從月初一持續到15日的元宵節才告結束。初二起，親戚間交往拜年賀歲，攜帶禮品主要是糉子、年糕、豬肉等物。來客所帶來的禮品，主家只各份收取一半，留一半或換上自家的年貨讓其帶回。

過了初五，親友間的走訪賀年便逐漸減少，各家開始籌劃備耕。元宵節當天，各家又殺雞備肉，祭拜祖先，祈求保祐當年風調雨順，六畜興旺，春節即告結束。

藏族

藏曆年是藏族傳統節日。每年藏曆正月一日起持續3至5天。除夕前屋內外進行大掃除，表示人壽糧豐，歲歲平安。

點圖看看新年時藏族在甘孜寺舉行的跳神活動：

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除夕晚上，各家會吃包有石子、辣椒、木炭的「古突」（即一種麵食）。各內容物具有「心腸硬」、「刀子嘴」、「心腸軟」、「發大財」等含意，為一種飲食娛樂活動，無論誰吃到什麼，都必須即席吐出，增添節日歡樂氣氛。

初一將青苗、羊頭等擺於佛龕上，預祝新的一年人壽糧豐。長輩按次序祝「扎西德勒」（吉祥如意），後輩回賀「扎西德勒彭松措」（吉祥如意，功德圓滿）。儀式完畢後，便吃麥片土巴和酥油煮的人參果，互敬青稞酒。

初二親友間相互登門拜年祝賀，互贈「哈達」（禮儀用的絲織品），盛裝互道「扎西德勒」。新年期間大家圍成圈在空地跳舞歡歌，民間還進行角力、投擲、拔河、賽馬、射箭等活動。

苗族

苗年是苗族人民最隆重的傳統節日。各地過苗年的日期不甚統一，在融水苗族中以農曆11月30日為除夕，次日起為過年，過這一苗年的人口最多，地域最廣。

點圖放大看看苗族新年時在貴州丹寨舉辦的萬人長桌宴：

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苗年民俗活動豐富，主要有祭祖，吹蘆笙踩堂，走寨結同年。蘆笙踩堂在本寨蘆笙堂舉行，男女都參加，先由小蘆笙手吹出一陣短促的笙曲，接著大小笙手一起吹奏，姑娘們穿著百鳥衣，戴著銀首飾，銀花冠翩翩起舞，銀佩的脆響和著笙歌。

走寨結同年是寨與寨之間便互為客主，互結同年。全村男女帶上蘆笙，穿上節日盛裝，敲鑼打鼓到同年村進行聯歡活動。主人則帶領全村男女出村迎接。然後在蘆笙堂再次吹奏蘆笙及踩堂作為進村儀式。禮畢邀客人至各家款待，一般住3天，白天吹蘆笙踩堂，進行蘆笙比賽，晚上演苗戲，未婚青年男女在此期間進行「坐妹」對歌的社交活動，追尋自己的意中人。

苗年期間，除上述活動外。苗族人民還舉行鬥牛、鬥馬、鬥鳥、射擊、爬竿等傳統體育比賽活動。 其中以鬥牛、鬥馬最有吸引力，常吸引成千上萬的群眾前往觀看。

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