帶著孩子送外賣日跑43單？網紅遭揭扮外賣員博同情騙流量被罰

近日，公安網安部門在工作中發現一名網民「小松」利用短片平台編造身份和悲慘故事，以獲取公眾同情並謀取私利。因涉嫌擾亂公共秩序，該網民已被警方抓獲。



在一段影片中，「小松」身為外賣騎手，抱著孩子「小千伊」講述一天的工作經歷，並透露孩子在送餐時不慎受傷，「最後一單結束了，我倆今天一共跑了43單，賺了300多元，今天還是很順利的。然後不小心給孩子臉磕到了，還疼不疼了，姑娘告訴爸爸。刷到視頻的哥哥姐姐叔叔阿姨給我們點點讚」。

這段影片的點讚數高達43萬，讓「小松」感到充滿「創作熱情」。他在各大平台上發布了超過百條短片，吸引了40多萬粉絲，並通過直播帶貨獲得收益。而在其個人主頁中，充滿了「離開了媽媽」等字樣。

「小松」個人主頁中，充滿了「離開了媽媽」等字樣。（抖音）

「小松」個人主頁中，充滿了「離開了媽媽」等字樣。（抖音）

「小松」抱著孩子講述一天的「工作經歷」。（抖音）

然而，調查結果顯示，「小松」的故事並不真實。其實，「小千伊」的母親並未離開家庭，並且「小松」並非真正的外賣騎手，外賣服裝是其從網上購買的。他捏造身份和故事的目的在於博取同情、吸引眼球、騙取流量，最終牟利。經過調查，警方確認「小松」對其虛構身份和故事的違法行為供認不諱，並已依法對其進行行政處罰。

公安機關提醒廣大網民，網絡並非法外之地，應當規範自己的言行，切勿觸碰法律紅線。