內地女主播流量賭博輸了　竟用紙巾點火塞入下體　鏡頭前不斷哀號

現在直播愈來愈難做，有些直播主為了流量，無所不用其極。內地一名女直播主因為跟其他直播主線上PK，輸掉以後竟然將衛生紙點火，並且放進上衣領口、褲子裡，讓觀眾看得十分驚訝。



這名女直播主日前透過平台與其他直播主PK，因為流量輸給別人，於是在觀眾面前進行懲罰，第一次先是抽取衛生紙，點火後從褲子後方塞入臀部，並且要持續10秒，痛得她在鏡頭前不斷哀號。

女直播主打賭輸了，將點火的衛生紙塞入下體。（內地媒體）

不過，塞完點火衛生紙以後，女直播主被嫌棄「動作不到位，給我重新做」，於是只能從頭再來，又抽取5張衛生紙，點火後從腰部前方塞入下體。由於實在太過疼痛，女直播主痛得不斷跳動，過程中也一直大叫，結束懲罰後也一直扶著小腹，似乎是受了傷。

後來女直播主又抽了衛生紙，將火點起來以後，從上衣領口塞進體內，並且又在鏡頭前痛得邊哀號邊讀秒，讓許多觀眾看得十分驚訝。

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