香港消防及救護青年團參觀松山湖華為　團員：希望未來入職華為

11月30日至12月1日，香港消防及救護青年團赴深圳東莞及澳門交流，期間到訪松山湖華為溪流背坡村及澳門保安部隊高等學校，考察科企、參觀體驗澳門消防救護設備。



11月31日上午8時，青年團26人一行出發前往本次交流活動第一站——松山湖華為溪村和三丫坡，參觀華為三丫坡圖書館、溪村園區、企業業務笛卡爾展廳，感受內地企業在資訊科技、雲計算等方面的創新技術發展。

據悉，位於東莞松山湖的華為歐洲小鎮，從2014年開始建造，佔地面積1900畝，總建築面約126.7萬平方米。一共分為12個建築群，分別以9個歐洲國家的12個市鎮進行命名，包括英國的牛津和温德米爾、法國的巴黎和勃艮第等。

對於首日參訪，團員周子韻和陳芷翹表示，華為圖書館的天花板，顯示了世界上重要的12個城市，讓她們印象深刻；走在園區中如置身歐洲街道，十分愜意舒適；她們亦讚華為設施完善，「好人性化」。

在參觀完華為「企業業務笛卡爾展廳」後，團員蕭卓賢感慨，華為利用創科技術助力AI、物聯網及大數據發展並提供效能，譬如在約20毫秒左右分析6000多條題目，來分析銀行交易是否安全，「我真係覺得好勁，效率好高。」他亦表示，參觀完之後，對自己未來參加IOT比賽將更有啟發。

另一位正在就讀中四的團員李煜康表示，看到華為在AI方面的發展，非常震撼。而他也笑說，了解到華為企業發展及工作園區完善的設施，他亦希望未來能夠入職華為。

參觀澳門保安部隊高等學校與消防局總部暨西灣湖行動站

離開東莞後，團員立即前往位於澳門路環的澳門保安部隊高等學校參觀。當晚，團員們更在學校留宿，深入了解當地的培訓模式。翌日，團員獲安排了解該校開辦的培訓課程和參觀訓練設施，獲得了寶貴的知識。

隨後，團員們參觀了澳門消防局總部暨西灣湖行動站，觀摩了特勤救援隊的救急演習，實地感受到消防員在危機情況下的應對策略及團隊合作精神，並且能親身接觸救援及救護裝備。

挑戰澳門旅遊塔233米高空空中漫步

此次交流活動的另一高潮是挑戰澳門旅遊塔的空中漫步。各團員成功克服了自身的恐懼，站在233米的高空中，360度欣賞澳門全景，俯瞰整個城市。這次活動不僅增強了團員間的凝聚力，也彰顯了消防及救護青年團的堅定信念。

本次帶領青年團赴東莞及澳門的是消防處副處長（公眾安全及機構策略）陳慶勇，作為團長他表示，此次到訪松山湖華為、澳門保安部隊高等學校及澳門消防局，旨在讓團員能以沉浸式的體驗，親身見證及加深對中國科技企業發展的了解，以及認識日後在澳門和粵港澳大灣區為本港帶來的新機遇。希望團員在各種活動中可以發掘自身獨特的潛能、興趣，從而引導他們探索未來的職業路向。

據悉，「消防及救護青年團」成立於2021年12月，現時約有1,000名成員。青年團會透過不同的活動及定期訓練，讓團員學習課堂以外的常識，包括消防滅火救援的訓練、基礎急救、以及與國民教育有關的中式步操、升國旗及區旗訓練等。目前，消防處已成功於香港18區成立地區青年團及推廣至小學。