三歲女兒家門口失蹤半年毫無消息　母親心碎退幼稚園微信群

今年3月，陝西省渭南市一名三歲女童在家門口失蹤，至今已達179天。



今年3月8日，三歲女童曹樂琪在家門口失蹤。（網絡圖片）

今年3月8日，三歲女童曹樂琪在家門口失蹤。（網絡圖片）

內媒《紅星新聞》9月2日報道指，今年3月8日下午3時許，三歲女童曹樂琪在渭南市合陽縣百良鎮三汲村失蹤。

據女童爺爺介紹，當天下午3點多，女童一個人在家門口玩耍，嫲嫲在屋內。沒幾分鐘，嫲嫲就發現孩子不見了。事發後，家人、村裏鄰居和救援隊對村子周邊進行搜索和尋找，都沒有找到女童。此後警方動用警犬和無人機進行搜尋，但一直沒有取得進展。

女童母親在9月1日表示，「今天幼兒園微信群小班改中班了，老師給小朋友們編了學號，我在裏面已經找不到屬於她的學號了，今天主動退了群，她的痕跡好像在所有人的心裡一點點被抹除了」。

鎮政府工作人員稱，目前公安部門正在全力偵辦該案件，孩子確實還沒有找到。合陽縣公安局刑事偵查大隊工作人員回應稱，目前專案組一直在辦理該案件，具體案情暫不了解。