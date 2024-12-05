中國N號房｜男子求愛不成AI換臉製色情片報復　僅拘留10日再作惡

《鳳凰周刊》近日採訪一名遭AI換臉維權成功的女子瀟瀟，她是公開發聲的中國受害者中罕見獲勝的案例。但加害者最終僅僅被行政拘留10日，甚至在拘留後又繼續肆無忌憚地作惡。



瀟瀟在海邊。（《鳳凰周刊》）

涉事群組截圖。（《鳳凰周刊》）

報道指，小紅書的寫真博主瀟瀟今年21歲，在河北從事醫療相關工作。7月9日，瀟瀟被另一名女子告知，有人假冒瀟瀟的男友，盜用她的照片在Telegram群組傳播。女子出示的證據顯示，瀟瀟曾發過的寫真照片下，跟着許多侮辱性話語。其中一個叫「分享我身邊人朋友圈」Telegram群組，成員有3445人。

涉事群組截圖。（《鳳凰周刊》）

瀟瀟的朋友先是在X平台上找到了一個假借瀟瀟名字的「仿號」，上有一條合成影片，先是真實的瀟瀟穿着古裝在跳舞，後面則嫁接了一段AI偽造後的不露臉的色情片。瀟瀟的朋友繼續搜索後得知其在Telegram上的賬號。諮詢了律師後，瀟瀟立刻到派出所報案。

瀟瀟朋友又註冊了一個Telegram賬號嘗試套話，「仿號」主人發來的一張圖，通過識圖功能，對應上了瀟瀟的懷疑對象李勇平。

據介紹，2022年8月，因瀟瀟是小紅書平台的寫真博主，25歲的李男稱自己是導演並約瀟瀟拍攝。其後李男開始追求瀟瀟，過程中表現得很貼心，也沒有越界的舉止。但瀟瀟一直沒答應，她在23年明確提出，沒有必要再繼續接觸下去，李男當時情緒穩定，之後一年時間，他們並無聯絡。

瀟瀟在海邊。（《鳳凰周刊》）

證據坐實

鎖定嫌疑人後，瀟瀟在朋友的建議下發了一條僅李勇平可見的朋友圈，並在圖片的角落做上標記。7月16日凌晨，告知瀟瀟消息的女子看到李男又在群組活躍，她嘗試私信道：「Hello，看看你的女友啊。」對面立刻回覆。證據坐實當天，瀟瀟便警方提交了證據。

行政處罰決定書。（《鳳凰周刊》）

7月21日，瀟瀟收到通知，警方已正式以「傳播淫穢物品」立案。等待警方調查期間，瀟瀟仍要忍受各種小號發來的的私信和侮辱。直到8月20日，瀟瀟得知，李勇平被行政拘留10天。

李勇平10天的行政拘留結束後，對瀟瀟肆無忌憚的作惡仍在繼續，只是不再發佈照片，改用文字引導群組成員私聊。

律師稱Deepfake很普遍

廣東廣強律師事務所涉黃犯罪辯護與研究中心主任馬澤恩表示，在她的實務經驗中，Deepfake事件已經是很普遍的現象，她每年都會收到幾十個加害者或受害者的諮詢，但真正走到刑事訴訟階段，且加害者被定罪的，「每年大概只有一兩個而已」。

如果進入刑事訴訟階段，利用Deepfake作惡的行為主要涉及：侮辱誹謗罪和傳播淫穢物品罪。馬澤恩代理的案件中，加害者大多涉嫌傳播淫穢物品罪，最高只判2年。但這類發生在海外的案件取證難度大，大多依賴受害者自己取證。