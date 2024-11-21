甘肅女高中生慘遭灌醉強姦致死 兩名20歲男子被捕
撰文：林芷瑩
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網傳甘肅一名女高中生被多人強行灌酒，後遭2名男子強姦致死。11月20日，武都區人民檢察院證實確有此案，「具體情況需要持有關材料到單位相關部門詢問」。
《紫牛新聞》報道，家屬王女士介紹，今年2月29日，正在讀高三的女兒小霞，在晚自習期間被女同學帶走，「當時她有一個女同學和校外的男子談戀愛，這名校外男子和他的朋友們邀請我女兒的同學去外面喝酒，但我女兒同學覺得只有她一個女生不太方便，就拉我女兒去作伴」。
王女士稱，現場有7名男子一直向小霞灌酒，她被灌醉後，有人將她送到其中一名男子的出租屋。同行的女同學先返回自己的住處，後來又回到小霞所在的出租屋，見她已熟睡便離開。隨後，出租屋內兩名男子強姦小霞。
警方屍檢報告顯示，小霞是急性酒精中毒後頸部遭受扼壓導致機械性窒息死亡，急性酒精中毒為死亡的輔助因素。
王女士稱，涉案者只承認強姦，並不承認小霞的死亡與他們有關。目前，兩名涉案的20歲男子以強姦罪被檢方批捕，案件已移交到隴南市中級人民法院，此案開庭時間尚未明確。
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