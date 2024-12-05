影響市容轟走過夜農民工　江蘇公園長椅全焊鋼管　官方：連夜拆除

近日，有網民爆料，江蘇昆山開發區震川好人公園的長椅上被焊上了鋼管。當地市民稱，當地為了阻止附近中華園小區的日結工在長椅上睡覺影響市容，所以把長椅焊鋼管。「夏天到處都可以躺，冬天刮風下雨能躺的地方不多，凳子還被焊上，還特地安排專人設點巡邏把人攆走。」



12月4日，昆山開發區務工人員阿飛介紹，中華園是當地外來務工人員的聚集地，不少做日結工的務工者會在震川好人公園搭帳篷或者在長椅上過夜，「公園長椅好像是十月下旬就被焊上了鋼管。有的日結工人在這里連住一個星期，有時候還會發生口角爭執，影響確實不太好。」

12月4日，「昆山開發區發布」微信公眾號發布情況通報表示，網民反映情況屬實，目前公園長椅上安裝的隔斷扶手現已連夜全部拆除。下一步，將加強轄區內公共設施管理，給予相關人員切實關愛和幫扶，共同營造和諧美好的城市環境。

對於網傳為防止日結工過夜，特地安排專人設點進行巡邏、驅趕的情況，昆山經濟技術開發區綠化管理所工作人員表示，不太了解情況，需以通報為準。