女子拍婚紗照收到相冊竟發現有「第三者」　商家稱製作疏忽

12月4日，一位網友在社交平台爆料，稱她在內蒙古烏蘭浩特市的金夫人婚紗攝影店拍婚紗照後，收到的相冊中竟然出現了陌生人的照片，令她感到十分煩惱。這位網友表示，距離她的婚期僅剩幾天，這一失誤讓她感到焦慮不已。



據了解，當事主楊女士翻閱相冊時，意外發現其中有兩張照片不是她和未婚夫的。一張是陌生女子的單人婚紗照，另一張則是該女子與其丈夫的婚紗合照。

她表示，和未婚夫的婚期定於12月9日。11月初，他們曾前往拍攝婚紗照，但當時未簽訂合同。到了12月3日，楊女士的丈夫去婚紗店取回相冊，回家後才發現了這一問題。她坦言：「當時非常生氣，心裡很難受，婚期將至，這相冊該怎麼處理？」

楊女士本人的婚紗照。（經視直播）

其他新人的婚紗照。（經視直播）

楊女士指出，婚紗店的工作人員解釋，這是由於相冊製作過程中的疏忽，當收到相冊時並未進行照片的檢查。針對此事，婚紗店提出的解決方案是重新製作相冊，並贈送一套孕婦照或寫真照以及幾個擺台，但楊女士並不滿意。她要求退回相冊的部分費用，約2000元人民幣。

12月5日，金夫人婚紗攝影的工作人員回應指，相冊是由外地廠家製作的，因忙碌而出現失誤。目前，店方已經要求廠家重新制作相冊並積極解決問題。

針對類似事件的處理，湖北熾升律師事務所的律師楊敏分析指出，婚紗店交付的產品不符合約定，屬於問題產品，應提供補救措施，如重新製作並給予適當補償。若協商無果，客戶可考慮法律途徑維權。楊律師建議，拍攝婚紗照前雙方應簽訂合同，明確約定內容，避免後期出現爭議。