雲南哈巴雪山兩名男子身亡　官方：嚮導患基礎病，徒步者死因待查

10月2日和4日，雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市哈巴雪山分別有兩名男子身亡，兩人的身份證實為當地嚮導和徒步者，前者有基礎疾病，徒步者死因有待調查。



《極目新聞》報道，多位徒步愛好者發文稱，國慶期間攀爬哈巴雪山，從蘭花坪往黑海湖路線徒步時，發現一名00後年輕男子屍體。還有徒步愛好者稱，有本地嚮導突然死亡。更有傳言稱「每天都聽到有人死亡的消息」。

10月8日，香格里拉市政府工作人員稱，10月2日至4日，確實接到過哈巴雪山有人去世的消息。香格里拉市應急管理辦公室工作人員確認，有年輕男子在哈巴雪山去世一事，當地藍天救援隊等已前往救援。

雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市哈巴雪山。（視覺中國）

不少人趁着國慶假期去哈巴雪山徒步。（微博＠Lil_Knemo）

哈巴雪山所屬的三壩納西族民族鄉政府工作人員確認，哈巴雪山景區分別有兩名男子身亡。10月2日，哈巴雪山一名年輕男性嚮導在黑海湖區域身亡，初步查證嚮導存在基礎病，是自身身體原因導致身亡。10月4日，另一名年輕男性徒步者被發現身亡在黑海湖區域，具體原因仍在調查。

工作人員稱，接到情況後，當地警方和救援力量均第一時間前往救援，截至目前，僅接到前述兩宗事故報告。

哈巴雪山在徒步圈有「人生第一座雪山」之稱，甚至被劃分為「入門級」雪山。（微博＠我有些許崩潰呢）

哈巴雪山在徒步圈有「人生第一座雪山」之稱，甚至被劃分為「入門級」雪山。（微博＠我有些許崩潰呢）

香格里拉市開發投資集團有限公司工作人員稱，目前仍未接到哈巴雪山景區封閉的消息，景區仍正常開放，公司會審核徒步登山者的資格，黑海湖區域屬於可以登山的範圍，「只要走我們規定的路線就沒事」。

據介紹，哈巴雪山海拔5396米，因有合適的路線長度和海拔爬升高度，在徒步圈有「人生第一座雪山」之稱，甚至被劃分為「入門級」雪山。