華為新摺屏手機Mate X6近1.3萬元起　逾116萬人預購開售「秒光」

周五（6日），華為正式推出其最新折疊屏手機Mate X6，起售價格為12999元人民幣。據報道，截至11月26日，已有超過116萬人預約購買該手機。而10時8分正式開售後，在線上華為商城該款產品「秒光」。



Mate X6起售價格為12999元人民幣。（華為商城）

據《中國證券報》報道，記者實地探訪深圳南山的華為全球旗艦店發現，Mate X6目前無現貨供應，消費者需提前預約。該款手機於早上10時8分開售後，華為商城的在線銷售迅速售罄，所有型號目前均顯示缺貨。

Mate X6被譽為全球首款支持三網衛星通信的大眾智能手機，具備北斗衛星消息、天通衛星通信及低軌衛星互聯網功能。值得注意的是，低軌衛星互聯網系統的測試預計將於2025年下半年開始。

據Counterpoint的數據顯示，2024年第三季度，中國智能手機銷量同比增長2.3%，這是該市場連續四個季度實現正增長。華為在此期間表現強勁，實現了30%的同比增長，主要得益於Pura 70及Mate 60系列的推動，顯示出其在中國高端市場的強大影響力。

Mate X6被譽為全球首款支持三網衛星通信的大眾智能手機。（華為手機官方微博）

市場研究機構CINNO Research指出，華為在折疊屏手機市場的表現尤為突出。第三季度，華為折疊屏手機銷量達112萬部，同比增長97%，其市場份額上升2.9%，繼續蟬聯國內折疊手機市場的銷量冠軍。這一成功主要歸功於去年推出的Mate X5，該機型自上市以來持續四個季度蟬聯折疊屏手機單季銷量冠軍。而在萬元以上的高端折疊屏手機市場中，華為的市場份額在第三季度高達85%，顯示出其產品在消費者中的認可度和影響力。

招商證券表示，Mate X6在影像、通信、鴻蒙系統及AI功能等多領域實現了升級，有望引領行業發展的新趨勢。華為Mate X6的發布將有助於進一步鞏固其在折疊屏市場的競爭力。

此外，今年以來，市場上還陸續推出了多款折疊屏手機，包括華為Pocket 2、vivo X Fold3、榮耀Magic V系列及小米MIX Fold系列等，這些新產品共同推動了全球折疊屏手機市場的增長。