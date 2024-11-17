華為旗艦新機「史上最強Mate」26日發布　搭載全新國產麒麟晶片

被視為有望打敗蘋果（Apple）的最重要的新手機華為Mate 70，近日終於迎來官方的確切發布日期。華為常務董事、終端BG董事長余承東在廣州車展直播時透露，華為Mate 70系列將於11月26日正式發布。

有消息稱，本次發布的Mate 70將是「史上最強Mate」，會搭載全新的國產麒麟9100晶片，使用鴻蒙5.0正式版操作系統。



余承東透露華為新機「Mate 70」將於11月26日發布。

據了解，華為Mate 70系列將包含Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70 RS四款新機。在外觀設計上，Mate 70系列會延續華為一貫風格，手機的中框部分採用「直角+大倒角」的過渡設計，與Mate 60系列的圓潤設計有所不同，更加符合當下的潮流趨勢。

攝像鏡頭上，華為Mate70系列採用了大圓環對稱四孔鏡組+素皮/玻璃機身的設計，配備5000萬畫素主鏡頭，支持可變光圈技術，標準版擁有1200萬畫素潛望式長焦鏡頭，高配版支持4800萬畫素潛望式長焦，拍照性能將更為出色。

華為將於11月26日發布新機Mate 70。（百度科技Nice）

在核心晶片處理器方面，Mate 70系列搭載了全新的麒麟9100晶片，並首發預裝原生鴻蒙5.0正式版操作系統（HarmonyOS NEXT）。

新處理器不僅在性能上有了顯著提升，還在能耗方面進行了優化，有望進一步降低手機的發熱，並提升續航。預裝原生鴻蒙系統，則是華為自主研發的操作系統，擁有完整的文件管理、數據庫、開發環境以及集成環境體系。鴻蒙系統的加入，將為用戶帶來更為流暢、安全、智能的使用體驗。

麒麟9000晶片。（視覺中國）

此外，Mate 70系列還配備了高密度矽電池，電池容量分別達到了5500mAh（Mate 70）和5850mAh（Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70 RS），支持100W快充，將為用戶帶來更為持久的續航體驗。

在售價方面，根據多方消息透露，Mate 70系列將不會漲價。這意味著，Mate 70的起售價將維持在5499元（人民幣，下同），Mate 70 Pro起售價6499元，Mate 70 Pro+起售價8999元，Mate 70 RS起售價11999元。