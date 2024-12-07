旅德大熊貓雙胞胎幼崽出生滿百日　定名「夢好」及「夢甜」

德國柏林動物園於周五（6日）為一對出生滿百天的大熊貓雙胞胎幼崽舉行官方命名儀式。這對雌性幼崽分別被命名為「夢好」和「夢甜」。



在儀式上，兩隻幼崽由飼養員推車推出，與媒體見面。儘管年僅三個多月，幼崽的體重已接近6公斤，其中妹妹「夢甜」已經長出第一顆牙齒。這對可愛的柏林「小明星」在鏡頭前淡定自若，有時對周圍的環境表現出好奇，緩慢移動，並發出幾聲尖銳的叫聲，更多時候則靜靜地待著。

中國駐德國大使鄧洪波在命名儀式上表示，這對雙胞胎的誕生是中德兩國友好關係的生動見證，名字「夢好」和「夢甜」寓意「美夢成真」，寄託了對兩國的美好祝願。

大熊貓幼崽「夢好」。（新華社）

大熊貓幼崽「夢甜」。（新華社）

柏林市長韋格納在接受新華社專訪時表示，作為全德國唯一擁有大熊貓的動物園，柏林動物園今年迎來了兩只可愛的雙胞胎，令他倍感驕傲。韋格納強調，大熊貓不僅是德中之間的紐帶，也是一座促進合作交流的橋梁。

這對幼崽的父母「嬌慶」和「夢夢」於2017年6月從中國成都抵達柏林動物園，開始為期15年的旅居生活。2019年，「夢夢」成功誕下德國首對大熊貓雙胞胎「夢想」和「夢圓」，去年12月兄弟倆返回中國。

德國柏林動物園入口。（新華社）

今年3月，「夢夢」接受人工授精，於8月22日誕下「夢好」和「夢甜」。柏林動物園表示，這對幼崽將在柏林生活2至4年，之後也會回到中國。