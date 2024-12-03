旅韓大熊貓「福寶」發抖抽搐惹網民擔憂　保護中心：收回內圈檢查

今年4月歸國的旅韓大熊貓「福寶」，已在四川臥龍神樹坪基地與公眾見面近半年時間，深受民眾喜愛，甚至有許多韓國粉絲遠道而來每日蹲守。

今日（3日），就有中韓粉絲在拍攝福寶的過程中，發現福寶疑似身體不適，在吃竹子時不斷發抖抽搐。對此，中國大熊貓保護研究中心表示，目前正密切觀察福寶身體情況，計劃將其收回內圈進行全面檢查，以進一步判斷其出現異常的原因。



多個網民拍攝的福寶今日影片顯示，福寶在吃竹子時身體不斷發抖抽搐，有現場遊客通知飼養員。

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網民稱，雖然飼養員叫福寶回去，但沒有得到回應後便放棄，獸醫對福寶的狀況也沒有持續性觀察，網民質疑「這就是你們專業體現嗎？」有持續關注福寶狀況的網民表示，目前福寶已接受檢查，醫生對牠進行採血，希望福寶平安。

今日下午，中國大熊貓保護研究中心回應網民對福寶的關切表示，目前，正在密切觀察大熊貓「福寶」狀況，計劃將其收回內圈進行全面檢查，進一步判斷其出現異常原因。感謝大家對大熊貓「福寶」的關心！ ​

網民評論：



看到福寶過的不好，心都碎了



@中國大熊貓保護研究中心 勞煩你們精心細緻檢查



請求貴基地重視大熊貓福寶健康狀況，重視所有國寶大熊貓健康，將檢查結果盡快公佈，謝謝



拿出你們的專業好好為福寶檢查！



回家8個月健康活潑的福寶變成這樣，還計劃治療，要立刻公佈檢查結果立刻治療



一個連國人健康都不在乎的地方，真的會關心他們的動物嗎

