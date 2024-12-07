唐僧kiss女兒國國王？「AI接吻」引爭議　涉事公司：已停用該功能

近日，一種新興的「AI接吻」技術在網上引發了廣泛爭議。用戶只需上傳兩張照片或一張雙人照，就能生成看似真實的親吻影片。然而，許多網友分享的影片內容卻充滿了低俗的惡搞元素，如唐僧與女兒國國王、孫悟空與白骨精等角色的親密互動。



周五（6日），內媒聯繫了該技術的小程序開發方。工作人員表示，已對相關關鍵詞進行了屏蔽，以減少這類內容的生成。該公司強調，雖然許多大型企業都在開發類似的圖轉視頻功能，但他們並未專門推廣親吻功能，且不鼓勵用戶進行這類操作，一旦發現會採取相應措施。

影片內容卻充滿了低俗的惡搞元素，如唐僧與女兒國國王、孫悟空與白骨精等角色的親密互動。（上游新聞）

影片內容卻充滿了低俗的惡搞元素，如唐僧與女兒國國王、孫悟空與白骨精等角色的親密互動。（封面新聞）

當記者嘗試使用「接吻」、「親吻」等關鍵詞進行影片生成時，系統提示因法律要求需重新修改搜索內容。

進一步調查發現，網上流傳的「AI接吻」影片多由營銷號發佈，內容模板和背景音樂一致，通常以「美女和醜男」或影視角色為主題，吸引目光。工作人員表示，這些行為可能是第三方公司的引流手段，未經他們授權，並計劃加強對低俗影片的監控。

相關關鍵詞已禁止。（封面新聞）

專家指出，AI合成接吻影片存在諸多風險。2023年，一名網紅特效師合成的與知名女星迪麗熱巴的親吻影片引發爭議，最終導致其賬號被封。律師們警告，這類行為可能侵犯當事人的肖像權、名譽權和私隱權。此外，利用經典文學角色進行惡搞的行為也被批評為對傳統文化的不尊重。