華北理工大學男生當眾虐貓　用繩吊頸腳踩後拋屍　校方介入調查

華北理工大學輕工學院傳出虐貓事件，一名男學生當眾用繩綁住一隻貓的頸部，又用腳踩後將貓丟進垃圾桶。

10月21日，校方回應稱，目前正處理此事，後續將會發布通報。



網傳消息稱，10月17日，一名男學生在校內當眾虐待一隻貓，先用繩綁住貓的頸部，將牠吊起後走到垃圾桶旁邊，用力踩了兩腳。此時貓已經停止掙扎，他隨後將貓丟進垃圾桶。不少網民稱，已向校方和當地12345政務服務便民熱線投訴。

華北理工大學輕工學院一名男學生在校內當眾虐貓，他先用繩綁住貓的頸部，將牠吊起後走到垃圾桶旁邊，用力踩了兩腳，隨後將貓丟進垃圾桶。（影片截圖）

華北理工大學輕工學院一名男學生在校內當眾虐貓，他先用繩綁住貓的頸部，將牠吊起後走到垃圾桶旁邊，用力踩了兩腳，隨後將貓丟進垃圾桶。（影片截圖）

華北理工大學輕工學院一名男學生在校內當眾虐貓，他先用繩綁住貓的頸部，將牠吊起後走到垃圾桶旁邊，用力踩了兩腳，隨後將貓丟進垃圾桶。（影片截圖）

消息稱，事發後，校內愛貓人士聲討並曝光涉事者的身份。然而，校方想未有嚴懲虐貓者，反而用「請大家平復情緒，學校會對這件事情作出相應處理」的話術搪塞學生，隨後開始明令禁止學生對本事件的所有轉發討論和圍觀，大家發布的帖文開始被舉報、限流，學校官方的抖音號也關閉公開評論。

華北理工大學輕工學院一名男學生在校內當眾虐貓，他先用繩綁住貓的頸部，將牠吊起後走到垃圾桶旁邊，用力踩了兩腳，隨後將貓丟進垃圾桶。（影片截圖）

華北理工大學輕工學院一名男學生在校內當眾虐貓，他先用繩綁住貓的頸部，將牠吊起後走到垃圾桶旁邊，用力踩了兩腳，隨後將貓丟進垃圾桶。（影片截圖）

另有消息稱，虐貓者名為閆宇飛，22級英語三班學生，他並非初犯，學校曾經有一隻白貓也被他凌虐致死，但事件並沒有妥善處理。

虐貓者身份曝光。（微博）

《極目新聞》報道，10月21日，華北理工大學輕工學院行政辦公室工作人員稱，目前校方正在處理此事，具體情況將會在學校官網發布通報。

唐山市12345服務熱線工作人員也表示，此事已交辦給校方監管部門，對方已受理此事，暫未給出具體處理情況。河北省教育廳值班室工作人員已記錄相關情況，將會分配給相關處室處理。

被虐貓咪生前照片。（微信公眾號＠東海呀）

被虐貓咪生前照片。（微信公眾號＠東海呀）

華北理工大學輕工學院位於河北唐山市，是由華北理工大學舉辦的獨立學院。截至2024年10月，該校有逾3萬名在校生，設有70個本科專業，16個專科專業，6個教學部。