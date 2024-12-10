中規院最新全球城市報告出爐　上海、北京穩居全球城市指數前五

近日，由中國城市規劃設計研究院（簡稱中規院）主辦的「『一帶一路』倡議下的全球城市2024發布會」於深圳成功舉辦，並發布了《「一帶一路」倡議下的全球城市報告（2024）》，為繼2019年以來的第六次發布。



中規院粵港澳研究中心主任方煜表示，通過全球城市指數評估，北美、歐洲、東亞三大區域持續引領全球城市格局，紐約、東京、上海、倫敦、北京繼續穩居全球城市指數排名前五位。

方煜談及，在網絡聯通與邊界屏蔽力量的共同作用下，全球城市網絡呈現幾個特徵趨勢。第一，創新網絡基本形成歐美、中國、日本三大社群格局，開放型創新城市呈現更大價值；第二，全球生產網絡形成亞洲系社群和歐美系社群，呈現高度疊合與融合的特徵，其間墨西哥城、檳城、河內等社群橋接城市湧現；全球服務網絡形成以紐倫社群為主導的格局；第三，全球聯通設施網絡中，社群整體呈現出區域集聚板塊化、內部高度聯通網絡化的特徵，迪拜等區域板塊邊緣城市價值凸顯。

方煜還提到，在「一帶一路」城市共建指數的評估中，中國與東南亞、東歐、東亞城市保持了緊密聯繫，首爾、莫斯科、曼谷等城市在「一帶一路」合作中表現優異。同時，南亞、南歐、北非城市表現亮眼，貝爾格萊德、卡拉奇、開羅等排名顯著提升。境內北上深仍穩居前三，西安、重慶等中西部城市支點能級增強。中國持續深化與共建國家的合作，不僅將互聯互通的力量廣泛拓展到全球更多地區，也通過深化國家和地區間的聯結，增強了全球城市網絡的多樣性和韌性，促進了全球城市的包容性發展。

據介紹，2024年度報告持續優化完善了指數指標體系、數據來源與算法，聚焦逆全球化趨勢，深入剖析全球城市在創新、生產與服務、聯通設施網絡中的社群特徵。