演唱會助推二三線城市文旅　贛州將舉行大型音樂節　李克勤等出演

近年內地演出活動大量轉戰二、三線城市，現象引起了廣泛關注。不少二、三線城市借助演出活動促進文旅消費，提升城市知名度。江西贛州將於11月15日至17日舉行音樂節，包括李克勤、林宥嘉、楊宗緯、薛之謙等各地歌手均會到場演出。



據官方報道，「贛州扶搖直上虔城音樂嘉年華」於11月15日至17日舉行，每日整體演唱時長長達七小時，現場還會有大型煙花秀。

疫情後內地商業演出市場持續升溫，大型演出活動不再限於北上廣深等一線大城市舉行，二、三線城市爭辦演唱會的現象引起了廣泛關注。演唱會給二、三線城市帶來的關注和流量可以讓地方文旅借機宣傳，打造城市名片。

演唱會給二、三線城市帶來的關注和流量可以讓地方文旅借機宣傳，打造城市名片。圖為江西贛州借本次音樂節宣傳地方文旅。（江西官方微信）

中國演出行業協會近日發布《2024年三季度及國慶假期全國演出市場簡報》，報告指出，第三季度和國慶假期，觀演需求疊加出行和旅遊需求，演出消費與其他品類消費相結合，全國演出市場呈現上升態勢。

在具體數據上，2024年第三季度全國營業性演出（不含娛樂場所演出）場次逾17萬場，同比增長16%，票房收入208億元人民幣，同比增長41%，觀眾人數5736萬人次，同比增長17%。