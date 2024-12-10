內地首個電競解說專業開設6年　畢業生對口就業率超九成

隨著時代發展，許多新興行業出現，電競解說便是其中一個。2018年，上海體育大學（原名上海體育學院）開設了全國首個電子競技解說專業，隨即引起社會的廣泛關注。六年過去，該專業已培養出三屆畢業生，其就業情況近日曝光。



上海體育大學的播音與主持藝術專業（電子競技解說方向）目前設在藝術學院，該專業每年招生計劃為40人，其中電競解說方向約十幾人。院長韓春英指出，學校的招生原則是「小而精，寧缺毋濫」。她表示，近年來電競解說專業的畢業生就業形勢良好，薪資水平也相對可觀。

首屆畢業生黃櫟瑤在大二時成為《英雄聯盟》最年輕的官方主持人，畢業後持續從事電競解說工作，已在業內獲得了一定知名度。專業負責人朱俊河透露，該專業的對口就業率超過90%，無論在校生還是畢業生均擁有豐富的實習和就業機會。

為了進入這一專業，學生需通過初試，包括英語口語考核，主要圍繞體育相關問題。新聞傳播與外語學院院長杜友君指出，隨著電競的國際化，解說者必須掌握專業術語及電競文化，以便提供深入的解說。

隨著多所高校開設電競相關專業，電競解說的市場需求也在上升。根據上海師範大學的研究，中國目前擁有約4億電競觀眾，約佔全球觀眾的60%。2023年，中國電競市場規模達1664億元人民幣，國內擁有近10萬家電競相關企業。

一位電競企業負責人表示，電競專業畢業生可從事遊戲策劃、美術設計、技術研發等多元化職位，需求量大。

在談到電競解說教育的未來時，朱俊河認為，隨著智媒時代的到來，這一領域的教育需與時俱進，進行創新和改變。上海體育大學黨委副書記崔勇指出，電子競技產業正在迅速發展，隨著電競項目進入亞運會及計劃於2025年舉辦的首屆奧林匹克電子競技運動會，對專業人才的需求將持續增長。