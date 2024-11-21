貴州七旬翁家中失火逃生　為搶救室內現金重返火場遇難

若不幸遇上火災，大家理應盡快從火場安全撤離，等待消防人員到場救援，但貴州一名七旬老翁與家人逃生後，為搶救臥室內現金竟重返火場，最終不幸遇難。



貴陽消防介紹，事發於11月13日凌晨，消防接報稱貴陽市開陽縣花梨鎮一民房發生火災。消防救援人員到場後，發現為1幢單層木質結構自建民房起火，現場火勢猛烈。

起火的是一幢木質結構自建民房。（微信公眾號＠貴陽消防）

消防員用水槍撲滅火勢，同時在火場內搜尋到1名被困人員。經現場確認，被困人員已無生命體徵。

據初步調查，事發時，該戶有4人已在家中就寢。起火後，72歲的女戶主驚醒，發現烤火房內電器正在燃燒，火焰已燒至天花板，火勢較大，隨後叫醒男戶主、兒子和媳婦，一家人逃離起火現場到戶外安全區域，戶主兒子立即報警求助。

消防員在現場處置。（微信公眾號＠貴陽消防）

逃生後，71歲的男戶主為搶救臥室內的現金，又再次重返火場，最終身陷火場不幸遇難。起火原因有待調查。