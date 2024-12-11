小學生冬季校服填充物疑是碎布垃圾　商丘教體局責令調查

河南商丘有家長發現孩子的舊校服內材料疑似是碎布垃圾。商丘市教體局表示，已接到相關情況的反映，責令下屬單位展開調查。



《都市現場》報道，家長李先生介紹，孩子一直在昌華中學（原為商丘中學）上學，如今在讀高中，校服是孩子上小學時學校（昌華小學，原為商中附小）統一定制的冬季校服。

李先生稱，自己在工地工作時，將舊校服當成工作服穿，結果不小心劃破，才露出校服內的材質，「幹活的時候劃破了，才發現的。（材質）有點像紙，帶點膠那種，垃圾放裏面」。

李先生將舊校服當成工作服穿，結果不小心劃破，才露出校服內的材質。（都市現場）

河南商丘有家長發現孩子的舊校服內材料疑似是碎布垃圾。（都市現場）

公開信息顯示，商丘市城鄉一體化示範區昌華高級中學（簡稱「昌華中學」）位於河南省商丘市，占地面積220畝，建築面積10萬平方米，是一所從小學到高中的一條龍學校。學校分設高中部、初中部、小學部，在校生8000餘人。

一位任職5年的昌華中學政教處老師稱，學校沒有黃色的校服，但不清楚是否幾年前的舊款式，「我來到學校才5年左右，沒有見過這個黃色的校服，不清楚這個情況」。

李先生稱，校服是孩子讀小學時學校統一定制的冬季校服。（都市現場）

商丘市教育體育局工作人員表示，已接到相關情況的反映，並責令下屬單位展開調查。商丘市示範區教體局工作人員稱，接到市教育局的反饋後，肯定會責令學校自查，「把他的材料提交給我們」。至於學校製訂校服的採購是否需要向教體局申報，工作人員則稱，根據市教育局的文件要求，學校需要向教體局備案，「但是6年前就不清楚了，我們局是（20）19年才成立的」。

2016年6月，河南省教育廳發布《關於進一步完善中小學生校服管理工作的通知》。（都市現場）

2016年6月，河南省教育廳發布《關於進一步完善中小學生校服管理工作的通知》，其中提到，各省轄市、省直管縣(市)自主確定當地校服採購辦法。

在採購工作中，一是採購單位要做好深度調研，核實企業質量保障能力、售後服務水平、社會信譽度，為招投標工作夯實基礎。二是各地教育行政部門要依法制定校服採購操作規範程序和統一採購合同，全程公開採購過程。三是採購單位要加強校服採購公示，向學生和家長公示中標企業、校服質量標準、採購流程、採購價格等。四是採購各環節相應材料要全部存檔備查，同時要將採購合同向當地教育主管行政部門備案。以省轄市、省直管縣(市)為單位統一組織採購的，方案和採購結果須報河南省教育技術裝備管理中心備案。