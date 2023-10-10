家長質疑秋冬校服不禦寒內層塞滿碎布條　官方：防水塗層脫落所致

近日，吉林敦化有家長發現女兒的校服不禦寒，剪開校服後發現除了填充部分棉絮外，還有大量類似塑膠條或碎布條的填充物。



該名家長介紹，近日因天氣轉涼，女兒換上秋冬校服回校，卻仍然感到寒冷。她於是將校服剪開，並從校服的兩側袖口取出大量碎布條、塑膠條，「洗衣服時總尋思袖頭一堆旮沓，這能暖和麽？」。

家長還表示，校服放在衣櫃內近一年，「現在拆開一捏還是濕乎乎的。不穿還不讓進校園，大冬天孩子穿這玩意能不冷麽？」。

有傳涉事的是敦化市第二小學，但該校工作人員否認，並稱影片中的校服並不屬於該校，網傳影片是造謠，學校已經報警處理，「敦化的學校壓根沒有視頻中反映的事情，應該是蹭流量造謠的，目前相關視頻已經刪除了」。

該校工作人員又稱，學校的校服都會先經過招標，同時經過家長委員會同意才確定，「都是公開透明的，誰也不敢在校服上作假」。

10月9日，敦化市教育局一工作人員稱，事件涉及多個部門，目前正在調查，「是個例還是普遍現象現在還沒法確定」。

《央廣網》報道，敦化市委宣傳部回應稱，敦化市委、市政府高度重視，第一時間責成教育、市監等部門前往學生家中了解情況，經現場與家長確認，影片中的條狀物為脫落的衣物防風防水塗層。

目前，留樣校服已送省級權威部門進行質量檢測，敦化市政府已組織市監、教育、紀檢、公安等部門成立聯合調查組。