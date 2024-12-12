哈爾濱再掀旅遊熱　巡邏警官酷似港男星引遊客打卡：安全感拉滿！

冬季到來，去年火爆內地的哈爾濱旅遊今年再掀熱潮。為迎接各地遊客，哈爾濱今年更是台階鋪地毯、扶手裹絨布，「盛裝」歡迎。近日，更有遊客在哈爾濱中央大街的巡邏隊中驚喜發現「陳偉霆」，引發關注。



「你見過『陳偉霆』嗎？到中央大街就能見到了。」近日，哈爾濱市公安局道里分局中央大街巡邏隊中有一位00後身高185cm的警官胡博，因為酷似香港男明星陳偉霆，成為打卡「景點」，被遊客戲稱為「中央大街陳偉霆」。

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「索菲亞大教堂怎麽走啊」，「索菲亞教堂在中央大街往西十五道街方向走到西十二道街，再左轉過兩道街就到了。」在巡邏時，不斷有遊客詢問胡博。和胡博一起巡邏的，也是一位身高185cm、長相帥氣的警官，名叫殷松巖，兩人儼然成了中央大街最吸睛的風景線。有遊客前來表示想與二人合影，並直呼「太開心啦，安全感拉滿！」

哈爾濱中央大街巡邏警官酷似陳偉霆引發熱議，與其一同巡邏的殷松巖，二人成為中央大街的風景線。

哈爾濱中央大街巡邏警官酷似陳偉霆引發熱議，與其一同巡邏的殷松巖，二人成為中央大街的風景線。

「警官，能不能合個影？」一個從廣東省來遊玩的家庭挨個上前和二人合影，並大喊倆人是「靚仔」。已經到哈爾濱5天的廣東游客表示，哈爾濱給人的感覺就是熱情、好客，風景美，如今又增加了一處亮點。

據悉，哈爾濱中央大街巡邏隊從8時執勤到21時，共分三班巡邏，每班兩個人。巡邏隊日均服務群眾三百多次，每人每周平均走16萬步。在中央大街有一段上下台階的路，巡邏過程中他們遇到抱孩子或者需要幫助的行人都會前去幫忙。雖然天氣嚴寒，但胡博表示「看到來往的人都是笑臉就不覺得冷了。」