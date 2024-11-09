哈爾濱「冰糖葫蘆男神」爆紅！爆肌背心勁養眼　獲遊客瘋狂追捧

中國黑龍江省哈爾濱市近日出現一名「冰糖葫蘆男神」，這名賣糖葫蘆的男子身材高大、肌肉結實，俊帥外型在網路絡曝光，吸引許多女粉絲爭相去消費、打卡，直呼養眼，不過這名男子說已婚，恐讓許多女粉絲心碎。



哈爾濱帥哥一身結實肌肉賣糖葫蘆，吸引許多女粉絲爭睹。（微博截圖）

哈爾濱帥哥一身結實肌肉賣糖葫蘆，吸引許多女粉絲爭睹。（微博截圖）

《上游新聞》報道，根據網友照片顯示，「冰糖葫蘆男神」的店位於哈爾濱中央大街附近，他經常身穿緊身背心或高領緊身衣製作糖葫蘆，大方秀出結實肌肉，吸引不少女遊客專程來打卡、消費，報導引述網友說：

．「一定要去現場看，實在太養眼了」

．「我專門從廣東過來的，結果去店裏你不在。姐妹們快去吧，再過幾天帥哥就要穿毛衣了」



面對網友的熱情，他不好意思說，自己是健身狂，「平時就這點愛好，那些背心都是平時訓練時穿的。」（微博截圖）

面對網友的熱情，他不好意思說，自己是健身狂，「平時就這點愛好，那些背心都是平時訓練時穿的。」（微博截圖）

報導表示，這名「冰糖葫蘆男神」姓王，今年30歲，他說這家店是父母開的，已有4、5年，今年五一假期他來店裏幫忙，被網民拍照發到網上，沒想到引發關注，「我們其實一直以這個（做冰糖葫蘆）維生，我現在是每周五、六、日下午去店裏。」報道指出，他販售的冰糖葫蘆一串6元人民幣，盒裝的5串25元人民幣，頗為經濟實惠。

面對網友的熱情，他不好意思說，自己是健身狂，「平時就這點愛好，那些背心都是平時訓練時穿的。」而他透露已經結婚，小孩明年即將上小學，他說，希望各地的朋友都來哈爾濱玩，「能為家鄉出一份力我也挺開心的。」

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