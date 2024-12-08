聲稱16萬可買內地高校研究生學歷　滬警搗毀詐騙團夥涉案4300萬

央視新聞報道，近期，上海警方搗毀了三個聲稱可以進行「研究生學歷提升」的詐騙團伙，涉案資金高達4300萬元人民幣（下同）。



示意圖。（視覺中國）

詐騙團夥製作的價目表。（央視新聞）

詐騙團伙虛構和高校合作的信息。（央視新聞）

據報道， 上海一名王女士在網絡上看見廣告，對方聲稱可以在免試、免入學的情況下拿到研究生學歷，但王女士付了一部分定金之後，卻遲遲沒有查詢到個人學籍信息，對方也以各種理由推脫，最終王女士向警方報案。

嫌疑人虛構的成功案例。（央視新聞）

今年5月至9月，上海警方連續接到多位市民報案，案情均與王女士類似。警方經調查，發現了3家假借教育諮詢服務為名的詐騙公司。

此類詐騙團夥會對被害人表示：「我們公司跟這些高校有合作，有內部渠道，可以讓你通過單獨考試的方式入學，你也不用去考，因為我們內部全部幫你搞定了」。

客服假意詢問諮詢人相關情況並推薦學校。（央視新聞）

除此之外，涉事公司還會聲稱可以替換學籍，辦案民警稱：「比如他們會聲稱，有些研究生考進去後，退學了或者沒辦法畢業的，我們把他的學籍檔案刪掉，把你的學籍檔案放進去，這樣你就能拿到研究生畢業證書了 。」

據介紹，一般涉事機構的報價在16萬左右，受害人付了一般的定金之後，機構聲稱受害人只需要等着拿證就可以了，但實際上學籍將永遠無法獲取。

客服安撫受害人並拖延時間。（央視新聞）

警方透露，此類公司實際運營時間通常不超過半年，騙取一定數額後往往會關門跑路。而在案件偵辦過程中，警方也與機構宣稱有合作的高校逐一求證，相關高校均未與任何第三方機構開展過此類合作。

在掌握上述團伙犯罪事實、成員基本情況和活動規律後，上海警方赴山東、四川等地搗毀了這3個新型電信網絡詐騙犯罪團伙，涉案金額高達4300萬元人民幣，213名犯罪嫌疑人中，26人因涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。