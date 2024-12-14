福州男子反覆腹瀉兩周　赴院檢查出感染「鬼臉蟲」

福建福州一名男子反覆腹瀉兩周，到醫院檢查竟發現感染「鬼臉蟲」。



據《福州日報》報道，近日，福州一名30歲男子莫名開始腹瀉，糞便呈黃綠色糊狀至水樣便，偶感惡心。開始只以為是普通腹瀉，自行服用不少藥物，但病情無明顯改善，於是到醫院檢查。

醫生詳細詢問後得知，該男子家中有養貓，高度懷疑他被寄生蟲病感染。接受進一步檢查後，醫生在男子糞便中發現有「鬼臉」蠕動，這種「鬼臉蟲」學名為藍氏賈第鞭毛蟲。

據介紹，藍氏賈第鞭毛蟲（簡稱賈第蟲），是一種呈全球性分布的寄生性腸道原蟲，形態比較特殊，主要寄生於人和多種動物小腸、膽囊或膽道系統，引起以腹瀉和消化不良為主要徵狀的藍氏賈第鞭毛蟲病。

福州一名男子反覆腹瀉兩周，到醫院檢查竟發現感染「鬼臉蟲」。（福州日報）

需要注意的是，賈第蟲感染易在旅遊者中流行引起腹瀉，也稱「旅遊者腹瀉」。因此在旅遊過程中，不要隨意飲用溪水等生水。

水源傳播是感染藍氏賈第鞭毛蟲的重要途徑。水源污染主要來自人和動物的糞便。同時也可以通過糞口傳播。任何年齡段的人群對藍氏賈第鞭毛蟲均易感，兒童、年老體弱者和免疫功能缺陷者尤其易感。

除了引起腹瀉腹痛之外，賈第蟲偶可侵入膽道系統，引起膽囊炎或膽管炎。預防賈第蟲病，應注意衛生，加強糞便管理，防止水源污染，避免飲用生水或食用未煮熟的食物等。