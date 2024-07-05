6旬漢誤信偏方飲「生豬血」幾年！街上暈倒原來「寄生蟲長滿腦」
撰文：TVBS新聞網
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內地一名六旬老翁，在家中因不明原因暈倒、被緊急送醫後發現「腦中全是寄生蟲」，追問之下才得知，原來老翁從數年前開始，因為誤信偏方而有「生飲豬血」的習慣，導致被感染而不自知，慶幸的是在接受治療後，情況已逐漸好轉。
綜合《澎湃新聞》等內地媒體報道，內地一名劉姓老翁，近幾年時常會有頭暈、頭痛的症狀，更時不時會在家中暈倒，硬撐多年被家人帶到醫院檢查，透過大腦的磁共振成像、以及抽血豬囊尾蚴IgG陽性結果才意外發現，早已被寄生蟲感染。
在醫生的追問下，劉翁的兒子才表示，父親多年前聽信鄰居建議，殺豬時都會生飲豬血、誤以為能強身健體，長期下來嚴重感染而不自知，所幸經過三次驅蟲治療，已經不再頭暈頭痛，寄生蟲數量也明顯減少，呼籲民眾勿信偏方、若有不適應盡快就醫。
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