深圳灣豪宅爆炸 住建局檢測隔壁樓棟：主體結構安全，外立面受損
撰文：鄭寧
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12月11日下午，深圳灣悅府二期一個高層豪宅單位發生爆炸事件，事故造成1人死亡。爆炸發生時，有在附近「春筍」寫字樓工作的人員表示，能感受到爆炸衝擊波；許多網傳圖片亦顯示，同小區到臨近樓棟亦有部份損毀。
對此，12月15日，新京報報道稱，南山住建局表示，發生爆炸的隔壁樓棟（南塔）經鑒定主體結構安全，外立面龍骨結構受損。
深圳南山住房和建設局於12月14日發布通告表示，對悅府二期（柏瑞花園）南塔開展房屋安全應急評估，根據評估意見，悅府二期南塔北側外立面中，幕牆面板和龍骨受損、掉落，僅影響幕牆局部區域安全性和使用功能，不影響房屋主體結構安全。
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據悉，爆炸發生樓棟為深圳灣悅府二期的北塔。目前小區兩棟住宅的住戶都已撤離，有物業工作人員表示，恢復入住時間待定。目前事故具體原因還在進一步調查中。
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