武漢屋苑22樓火警消防栓無水　業主控訴燒到一無所有　物業回應

內媒《經視直播》報道，12月13日早，武漢一屋苑22層發生火警，消防到場後發現整棟樓的消火栓裏面沒有水。大火燒了近1個小時，有長者被困。涉事物業公司回應稱：消防管網漏水嚴重導致事發時1棟、2棟消防管網不保壓，無法正常出水，目前已經搶修完畢。



武漢22層高樓突發火警消防栓沒水。（經視直播）

武漢22層高樓突發火警消防栓沒水。（經視直播）

據目擊者余生介紹，事發當天早晨8點左右，他見到屋苑22樓的單位火警，窗台有明火，且冒出黑煙。當時有一名長者被困，獲救後已送院治療。

發生火警的單位業主在聊天群中表示，事發時已通知妹妹上樓查看，報警後打開消防栓準備自救，但發現消防栓開到底都沒有一滴水。

消防人員到現場後，發現每層樓的消防栓都沒有水，只能從消防車接水送上22樓，「整個過程到水接通持續了將近一個小時才有水進行撲火」。業主還表示，「如果消防栓有水的話，我的家不會燒的一無所有。」

武漢22層高樓突發火警消防栓沒水。（經視直播）

涉事物業公司回應稱，物業職員在日常巡查中發現1棟一商戶內消防管網漏水嚴重，導致事發時1棟、2棟消防管網不保壓，無法正常出水，其他區域消防管網均有水且保壓。同時，1棟、2棟消防管網已搶修完成，恢復正常。目前，被困人員已出院，身體無大礙。