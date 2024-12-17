海南三亞規範春節期間客房價格：不得高於近兩年同期最高價格水平

近日，海南三亞市發展和改革委員會發布關於2025年春節期間三亞旅遊飯店標準客房價格管理的通知。通知明確，經市政府同意，決定對2025年春節期間旅遊飯店標準客房價格實行政府指導價管理。



根據通知，價格管理將涵蓋全市所有類型的旅遊飯店標準客房，但不包括別墅、套房及民宿等類型。此次價格管理的時間範圍為2025年1月28日至2月4日，管理措施在此期間結束後自動解除。所有渠道的客房交易，包括線上和線下，都將受到此管理的影響。

通知指出，2025年春節期間，各房型的銷售價格（含手續費和服務費）不得高於近兩年春節期間的最高價格，且下浮幅度不受限制。旅遊飯店經營者可根據此原則自主制定具體銷售價格。新開業或經營不滿一年的旅遊飯店，則可參考相近區域及檔次的其他旅遊飯店價格，來制定自己的客房價格。

通知中還提到將實行四項具體措施：價格報送管理、明碼標價、加強市場監管，以及做好價格管理措施的解讀。三亞市發展和改革委員會還公布了相關的價格備案表及咨詢聯絡電話。

三亞為熱門旅遊目的地。（新華社）

隨著越來越多的遊客選擇冬天前往三亞過春節，該地已成為熱門旅遊目的地。今年初，三亞因旅遊火爆而上了熱搜，數據顯示，2月1日至9日，三亞鳳凰國際機場的日均進港遊客超過3萬人次，南山文化旅遊區和天涯海角遊覽區的日均客流量也達到2萬人以上，灣區酒店的入住率則高達90%。

根據攜程平台的數據，2025年春節假期的熱門國內旅遊目的地包括上海、北京、哈爾濱、廣州和三亞，三亞及其他避寒遊目的地的機票搜索量增長超過60%。

隨著遊客人數的增加，酒店房源的充足性和價格的合理性成為民眾關注的焦點。三亞市近年來持續推出酒店價格管理措施，以確保客房價格的穩定。今年年初的報導指出，三亞的酒店價格整體平穩，高端酒店在春節期間的預訂率普遍高於一般酒店。春節期間，價格主管部門將加強監督檢查，確保不允許旅遊飯店客房價格通過捆綁或分解等方式變相上漲。