三亞暴雨市政人員開井蓋排水　11歲男童停課回家途中墮井

10月28日，受颱風「潭美」外圍環流和冷空氣影響，三亞多地遭遇強降雨，疑因市政人員開井蓋排水，一名11歲小學生在回家途中墮井失聯。

10月29日下午約1時45分，家屬在網上稱人已尋回，並稱「沒有了」，但未有透露其他細節。



《瀟湘晨報》報道，事發於吉陽區三羅村學院路巴士站附近。家屬吳女士稱，事發當日教育局通知全市中小學、幼兒園從中午開始停課。弟弟每天中午都在托管班吃飯，但當日托管班未詢問也未告知家長，讓弟弟吃飯後自行回家。

受颱風影響，三亞多地遭遇強降雨，疑因市政人員開井蓋排水，一名11歲小學生在回家途中墮井。（影片截圖）

受颱風影響，三亞多地遭遇強降雨，疑因市政人員開井蓋排水，一名11歲小學生在回家途中墮井。（影片截圖）

吳女士續稱，弟弟走到學院路巴士站欲乘車回家，當時道路積水嚴重，市政人員正打開排水井井蓋排水，但該處未設警告牌及圍欄，也沒有安排工作人員提醒途人不能通過，加上視線受積水影響，弟弟不慎墮井，「有三個大人想拉住他，但是只拉住他書包，沒拉住他人」。

受颱風影響，三亞多地遭遇強降雨，疑因市政人員開井蓋排水，一名11歲小學生在回家途中墮井。（影片截圖）

網傳吉陽區教育局通知顯示，上午11時50分放學後，吳女士的弟弟去托管班，然後獨自一人前往學院路巴士站準備乘車回家，在巴士站附近墮入市政排水井，現場有兩名市政工作人員正在開蓋排水，發現有學童墮井後，周邊有幾個人過去拉，但沒有拉住。

網傳的吉陽區教育局通知。（影片截圖）

10月29日下午約1時45分，家屬在網上稱人已尋回，並稱「沒有了」，但未有透露其他細節。（影片截圖）

目前，消防救援部門、應急管理局等部門正在搜救，因現場水勢較大，排水井已完全淹沒，截至目前未發現該學童的身影。10月29日上午，吉陽區教育局工作人員稱搜救仍然持續。