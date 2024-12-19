安徽一村1500人姓「閃」　起源可溯至明朝　網民：閃電俠在哪

位於安徽淮南市八公山區的閃冲村，因全村約1,500人姓「閃」而引起關注。該村的歷史可追溯至600至700年前，並以其獨特的族譜和名字而聞名。



根據《安徽視訊》的報道，閃冲村的居民中，有不少人擁有以「電」字命名的名字，如「閃電光」、「閃電亮」及「閃電鋸」。村中老人閃點爍介紹，雖然有許多特別的名字，但目前尚未出現名叫「閃電燈」的居民。

閃點爍介紹，雖然有許多特別的名字，但目前尚未出現名叫「閃電燈」的居民。（縱覽新聞）

閃冲村的姓氏起源可追溯至明朝。據說，他們的祖先賽典赤·瞻思丁是一位元朝的官員，而閃姓則是朱元璋賜予的回族十三姓之一。不過，至今尚無確切的文獻可以證實這一說法。

閃冲村的姓氏起源可追溯至明朝。（縱覽新聞）

隨著閃冲村的名字在網上曝光，引發了網友的熱烈討論。許多人在社交媒體上分享了他們對這個罕見姓氏的看法和經歷，如「閃光燈有沒有？」、「那閃電俠在哪」和「我記得有個人叫『閃電球』」。一位網友回憶道，他在體檢時遇到一位名叫「閃電雲」的奶奶，對此感到十分驚訝。

閃冲村坐落在八公山區的丘陵地帶。（影片截圖）

閃冲村坐落在八公山區的丘陵地帶。（縱覽新聞）

閃冲村坐落在八公山區的丘陵地帶，東靠著國家4A級八公山風景區，西與鳳台縣的李冲回族鄉接壤，南與壽縣相望。該村是八公山區唯一的少數民族村，居民中回族佔83%，共計456戶、1,798人。村內的地形多樣，森林覆蓋率高達90%以上，展現出自然與人文的和諧共存。而閃冲村的獨特姓氏和文化，無疑為這個小村莊增添了許多色彩，吸引了越來越多的關注。