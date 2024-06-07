爸爸姓「尿」女兒怎改名？爺爺神救援 讓孫女不尷尬還光宗耀祖
撰文：ETtoday
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中國文化傳承許久，無奇不有，罕見姓氏更是不時成為民眾熱議焦點。
一名姓「尿」的父親喜獲千金，在興奮之餘，這名爸爸卻愁於女兒會因為這個「尷尬」的姓氏影響一輩子，甚至動念想要女兒隨母姓。
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這時，爺爺出面「神救援」，決定幫孫女取名「尿祖章」，代表光宗耀祖和不斷傳承，唸來也順口，挽救了這場命名危機。
「尿」姓的確罕見，這則取名的故事在網路上也流傳多種版本，包括母親替孩子取名為「尿華章」，象徵著「華麗的樂章」，聽起來頗有詩意。
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也有版本是外祖父取名為「尿麒帆」，「麒」代表上古神獸麒麟，聰慧的象徵，「帆」則是一帆風順，讀起來同樣很順口。
無論如何，罕見姓氏又遇上「尷尬」姓氏，的確會在現今社會中造成不少困擾。
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然而，「尿姓」後人在現代社會已經很少見，根據《水經注》記載，「尿姓」人最初源於長江流域的一條支流，在湖北江陵地區的漢水與沔水之南，有一條河叫作尿河，居住在當地的民眾便以這條河作為姓氏。
進入現代社會，「尿姓」人在湖北荊州一帶約還有300多人，在大陸第六次全國人口普查時，「尿姓」被列入瀕危消失姓氏中的第二名。
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