村民因生僻字改姓「鴨」走紅　類似案例繁多：一字連Google也投降

早前，少數民族傈僳族的「𪀋」姓家族，因訊息系統中無法輸入和顯示這一生僻字，最終全部被改姓「鴨」。事件引起熱議，也令輿論關注到其他的生僻字情況。據內媒周二（25日）報道，事實上，電腦無法錄入的姓名不在少數，他們當中部分人也因為現代讀音的問題，擔心被人嘲笑而選擇改姓。不過有民族文化研究者表示，很多生僻的姓名都有其獨特的歷史文化背景，不應當以現代視角看待。



據《極目新聞》報道，集體改姓「鴨」的村民來自雲南麗江市永勝縣大山深處的一個村落，都是傈僳族人。他們數百年來一直使用「𪀋」（漢語拼音為nià）姓，可隨著進入網絡信息時代，村民因電腦系統中無法輸入和顯示該字而導致辦證、出行等面臨諸多不便，最後無奈改姓。

「𪀋」姓源於傈僳族方言，漢字意思泛指「鳥」。

民族音樂人、同時也是傈僳族文化研究者的朱麗凡介紹道，與漢族的百家姓不同，傈僳族講究氏族文化，崇拜自然萬物，當中信仰動物的有老虎氏族、熊氏族，信仰植物的有谷氏族等，而「𪀋」姓人就是鳥氏族的後代，崇拜飛翔的鳥兒。據其了解，部分鳥氏族的後代還會改姓成「雀」或「鷹」等，延續一種對鳥類的尊崇。因此，很多鴨姓人還是希望改回原本的姓，既可避免鴨姓讀音上的尷尬，也傳承鳥氏族文化。

報道指，因類似原因被迫改姓的案例不少。例如，山東菏澤高莊村有上百人的姓的寫法是「彡（上）且（下）」（漢語發音同「陝」），由於姓氏生僻，許多電腦輸入法打不出，部分村民無奈只能取近音字，改姓「冼」或「顯」。

據《香港01》記者實測，不管是港人常用的倉頡/速成還是手寫輸入法，都搜索不到該字，而拼音輸入法雖然搜索得到，惟當選取它後，其在搜索引擎卻顯示不出，變成亂碼。

又例如，「雞」姓是「佛山土著四大姓」之一，在上海、雲南等地也有分佈，其中最為集中在廣西東興市，當地有1000多人姓雞，不過人數越來越少，把雞姓改為「奚」姓的約佔整個雞姓家族的三分一，主要原因是外出求學、工作後覺得姓氏不雅。

來自重慶的33歲女子敬芳便深有體會。據悉，她原本祖上姓敬（漢語拼音為gòu），後隨著年月而演變成「芶」。可在孩提時期，因當時的戶籍系統無法識別芶字，她便用「苟」來代替，改叫「苟芳」。敬芳的家中族譜曾明確提到，因歷史原因，賜族姓敬。「苟」旁反文要加，只讀苟之去聲。苟旁反文不加，也只讀苟之去聲，既不讀gǒu亦不讀jìng。

不過，縱使族譜中指出「苟」作姓氏時應為第四聲，但敬芳身邊的絕大多數人還是將其讀成了gǒu，故令她在學習生活中遇到了不少尷尬。尤其是她目前經營著一間文化傳媒公司，而員工需要要與她交流時總會怯於開口稱呼她為「苟老闆」（與「狗老闆」同音）。她更擔心自己年幼的兒子向同學介紹她的姓氏時，會受到嘲笑和歧視，從而打消讓孩子跟自己姓的念頭。

她透露，在農村的父親一直沒有改姓，因為村民不會在意，但在城市，名字就有很強的社交屬性，影響較大。因此，去年6月，她下定決心到戶籍科申請將苟姓改為敬姓，在族譜加上老家所開的證明加持下，手續只用了一兩天就順利完成。

現在，她決定不再過多地向外解釋該姓氏本應讀gòu，而是統一稱為jìng。她又認為，苟姓與趙姓、王姓等並無不同，之所以被別人笑話，最根本的還是社會賦予了這一姓氏其他含義，「是人內心的歧視」。

朱麗凡認為，許多生僻的姓名都有其獨特的歷史文化背景，不應當以現代視角看待，過度娛樂化消解，而應該多去了解其姓氏的起源。她希望，未來的字庫能夠容納更多的生僻姓氏，讓這種文化得到傳承，也讓擁有這些姓氏的人群更有歸屬感及認同感。