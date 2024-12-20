上海下雪？話題登熱搜民眾盼雪花　官方證為霰和冰粒　數招辨三者

本港天氣近日轉寒，而在上海，周三（18日）更傳出「下雪」，消息迅速登上微博熱搜，引發廣泛關注和討論。許多市民紛紛拍攝照片和影片，期待冬季的雪花。然而，經過上海市氣象局確認，實際上上海所見並非雪花，而是霰和冰粒。



霰、冰粒和雪這三種固態降水的區別在於形態、大小和聲音。根據中國天氣網的分析，雪通常呈六角形，形狀多樣；霰則是白色不透明的球狀或圓錐形，直徑在2至5毫米之間，易碎；冰粒則透明，直徑通常小於5毫米，質地堅硬不易破碎。此外，雪落地時聲音較小，常被形容為「雪落無聲」；而霰和冰粒落地時則會發出聲響，冰粒的聲音相對清脆。

霰、冰粒和雪這三種固態降水的區別在於形態、大小和聲音。（微博）

關於此次霰和冰粒的出現，氣象專家指出，這與煙台、威海一帶的冷流雪現象相似。冷空氣進入海面後遇到相對溫暖的水域，形成了冷流雲，同時低空的對流能量促使水汽上升並凝華成冰晶，最終形成霰和冰粒下落。

網民分享上海「雪景」。（微博）

儘管這次現象讓許多市民感到驚喜，但氣象局表示，這並不算是上海的初雪。隨著近期降水量減少，預計下周初暖濕氣流將略有增強，陰雨天氣將逐漸增多。

氣象部門提醒市民，近期上海氣溫偏低，應注意保暖，同時由於天氣乾燥，需加強補水和保濕，並注意用電、用火及用氣安全。