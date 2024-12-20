微信探索電商試水新功能「送禮物」　用戶可選擇款式、添加祝福語

近期，如果你收到朋友通過微信發送的禮物，不必感到驚訝，這是微信正在灰度測試的新功能「送禮物」。該功能現已在多個微信小店的商品頁面上線。根據官方介紹，除了珠寶首飾和教育培訓類商品外，其他商品均默認支持此功能，且單件商品的原價不得超過1萬元（人民幣．下同）。



據報道，用戶只需進入任意一家微信小店，打開商品頁面，即可看到「支持送禮物」的標識及「送給朋友」的按鈕。點擊後，會彈出「確認禮物」頁面，用戶可選擇款式、查看金額並添加祝福語，最後選擇朋友並完成支付，禮物便可順利送出。

商品標題下面「支持送禮物」的標識及「送給朋友」的按鈕。（橙柿互動）

在聊天界面，微信為「送禮物」設計了類似新年紅包的交互消息。接收方點擊禮物卡片後，會顯示「填寫地址並收下」。系統會自動匹配默認地址，用戶再點擊「收下禮物」後，才算正式接收。值得注意的是，接收方在收禮前可以選擇其他同價款式。

完成接收後，訂單會出現在「我」頁面的「訂單與卡包」中。需要注意的是，禮物不支持轉贈，送出後無論是否接收，均有24小時有效期，逾期將直接退款。

在聊天界面，微信為「送禮物」設計了類似新年紅包的交互消息。（橙柿互動）

接收方點擊禮物卡片後，會顯示「填寫地址並收下」。系統會自動匹配默認地址，用戶再點擊「收下禮物」後，才算正式接收。（橙柿互動）

微信在過去依靠紅包功能迅速提升了支付綁定率，此次推出「送禮物」功能，或將再次推動用戶綁定地址，開啟未來的購物之旅。

中信證券認為，12月下旬後，節日將密集到來，「送禮物」的社交需求或將集中釋放，亦有望吸引商家加速入駐微信小店，加強品牌曝光，會員私域流量運營等。“送禮物”是社交與電商深度融合的產物，商品精準觸達消費者且具有裂變效應，從而提升銷售額、覆購率及轉化率。

然而，也有分析師呼籲應平常心看待。電商分析師、百聯咨詢創始人莊帥表示，實際上早在2018年以前，這個功能有很多第三方小程序開發過，消費刺激作用並沒有預期的那麽大。除非有大的優惠政策推動，否則該功能大抵也是如此。

儘管市場上常有「騰訊沒有電商基因」的論調，但騰訊始終在電商領域探索不止。隨著微信對短片和直播電商的資源傾斜，電商已成為其財報中的重要業務。今年初，騰訊CEO馬化騰就表示：「今年要全力發展視頻號直播電商，電商與廣告相輔相成。」8月，視頻號小店升級為微信小店，進一步打通商品與微信生態的連接。10月底，面向商家的「微信小店助手」正式上線。