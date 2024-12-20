知名變性舞蹈家金星演出被取消　最新回應：相信自己的作品價值

早前，中國知名變性主持人及舞蹈家金星多場演出被取消，引發關注。她近日接受採訪時，對自己作品的價值深信不疑，並表示相信觀眾的認真程度和忠誠度，認為時間能夠解釋一切問題。



金星的舞蹈團原定在廣州、佛山、蘇州及上海進行的表演，近期接連被取消。外界普遍認為，此舉與金星此前公開展示支持LGBT（性少數群體）的彩虹旗有關。面對演出取消的情況，金星曾在社交媒體上質疑相關官員，挑戰官方的決定。

金星微博截圖。（新黃河）

網民稱金星此前在舞台上展示一面寫有「愛與性別無關」的彩虹旗幟。（影片截圖）

根據新加坡《聯合早報》報道，金星在中國的演出受挫後，選擇前往歐洲與家人共度聖誕節，並計劃於明年1月在新加坡首次演出現代舞作品《三位一體》，以此展開2025年的巡演。

金星表示，她能理性面對演出取消的現實，並指出部分文化與市場管理者對她的舞蹈團存在誤解。在這些誤解尚未消除之前，演出被取消或接到觀眾投訴都是市場運作中的正常現象。

金星是舞蹈家出身。（微博）

金星與丈夫漢斯。（微博）

她強調，自己對此並不感到擔憂，並重申相信作品的價值以及觀眾的忠誠。金星呼籲給予觀眾、市場及自己一些耐心，堅信誤解終將隨著時間得到澄清。