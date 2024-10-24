內地變性舞者金星廣州表演未獲批　網民猜測或因舞台曾展示彩虹旗

內媒《新黃河》報道，內地著名變性舞者金星10月22日發文稱，原定於今年12月在廣州大劇院演出的舞台劇《日出》未獲當地文化旅遊部門的審批。廣州市文化廣電旅遊局職員表示，只要證件合法合規、資料齊全都會正常審批。



據報道，金星發文稱《日出》是根據曹禺名著改編的舞台劇，已經在全國各地巡演四年之久，並受到廣大觀眾喜愛，因此，對於在廣州的演出申請被拒絕，感到難以理解。

金星微博截圖。（新黃河）

除此之外，金星還表示事因是廣州市文化廣電旅遊局一位相關負責人「個人的原因拒絕審批我們的演出申請」，並表示「請您給出真實的拒絕審批理由並出示上級部門的紅頭文件，否則請您不要公權私用。我相信我們都生活在同一片藍天下、同一個政策管理下。」

據《大河報》報道，廣州市文化和旅遊局職員表示，審批工作並非領導一個人能夠決定，因此不可能由於「個人原因」拒絕話劇演出申請。同時，依其理解和既往經驗，演出申請只要報送材料合格齊全，就能夠通過。因此，金星團隊的話劇演出申請遭拒，可能是存在報送材料不齊全等情況。

網民稱金星此前在舞台上展示一面寫有「愛與性別無關」的彩虹旗幟。（影片截圖）

內地有網民猜測，演出審批未通過或許與金星此前表演時在舞台上展示一面寫有「愛與性別無關」的彩虹旗幟有關，「話說，你在舞台上展示彩虹旗，而有關部門明確說了不允許，恐怕這就是原因吧」。​

金星回應。（網絡截圖）

金星則對此回應稱，旗幟是台下觀眾帶來並引發騷動，她是上前搶過旗幟並扔到身後才完成了謝幕，並指責網民不要斷章取義。