2024年首場金星伴月1.9清晨上演　為何黎明或黃昏時才觀賞得到？

2024年首場金星伴月將於1月9日上演，屆時只要天氣晴好，民眾可於當日清晨面向東南方，憑借肉眼觀賞到星月近距離相伴的畫面。



《新華社》報道，通常情況下，月球和金星是夜空中亮度排名第一位和第二位的天體。被譽為最美「星月童話」的金星合月，是指金星和月球剛好運行到同一赤經時，兩者角距離達到最近，是行星合月天象中的一種。

2024年首場金星伴月將於1月9日上演，屆時只要天氣晴好，民眾可於當日清晨面向東南方，憑借肉眼觀賞到星月近距離相伴的畫面。（新華網）

中國天文學會會員、天文科普專家修立鵬介紹，月球每個月都會從金星附近經過，只是每次兩者之間的距離遠近不同。二者赤經相同的時刻為合月，比如本次合月的具體時間是1月9日凌晨4時，在這段時間前後，金星與月球的距離會很近，這種情況通常被稱為金星伴月。

金星伴月一般會在凌晨或傍晚發生，持續時間僅約3小時。修立鵬解釋，金星的運行軌道處在地球軌道之內，是一顆地內行星，距太陽的距離比地球近。從地球上看，金星總在太陽東西兩側不超過48度的範圍內移動。

行星與太陽每差15度，升起或落下的時間就相差1個小時，所以金星最多比太陽早3個小時升起、遲3個小時落下，因此只有黎明前或黃昏時分才能看到。

由於金星總在太陽附近徘徊，所以月球與之相伴時，月相大多是農歷月初的蛾眉月，或農歷月末的殘月。

修立鵬表示，本次金星合月發生時，二者還在地平線以下，約清晨5時才會升出地平線。彼時，月相是一彎細細的殘月，金星就在殘月的左上角不遠處。