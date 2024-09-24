袁記雲餃請人廣告「新移民女工優先」？店方：負責職員不熟港文化

專賣雲吞餃子的內地食肆「袁記雲餃」近月在港連開多間分店，其中太子分店門外貼出的一張招聘廣告，在招聘要求一項中列明「廣東省新移民女工優先」，掀起網上熱議，更令不少網民質疑是否有違反現時的歧視條例。不過，記者今午（24日）到場發現有關廣告已除下，有職員承認該店曾張貼具爭議的招聘廣告，又指相關廣告由總部負責招聘的職員所擬，相信對方不熟悉香港文化，並無歧視意圖，「我哋咩人、咩品種、咩省市都請」。



平機會回覆表示對有關事件非常關注，並已採取適當行動了解及跟進事件。平機會也提到，據現有條例，如僱主在招聘時如只選男性或女性、或基於應徵者的種族而作出歧視，除非能證明僱員的性別或種族是相關工作的真正職業資格，否則會違法。



袁記雲餃太子分店有職員承認曾張貼具爭議的招聘廣告，又指相關廣告由總部負責招聘的職員所擬，相信對方不熟悉香港文化，並非有意歧視。（吳美松攝）

請人廣告列「廣東省新移民女工優先」被指涉歧視

「袁記雲餃」太子分店門外的一張招聘廣告近日在網上流傳，並掀起熱議。該店在招聘收銀員、服務員、包餡員及後廚時，於條件中列明「廣東省新移民女工優先」，令不少網民質疑是否有違現有的歧視條例。

記者今午（24日）到場視察，發現有關廣告已除下。有職員向記者承認，早前店舖曾張貼具爭議的招聘廣告，現時已移除。他又指，該則招聘廣告由總部負責招聘的職員所擬，相信對方不熟悉香港文化，「可能啲字眼用得唔好」；強調沒有歧視之意，「我哋咩人、咩品種、咩省市都請」。

店方指負責招聘職員不熟港文化：「我哋咩人都請！」

該名職員又稱，事件只是有人用招聘廣告「廣東省新移民女工優先」的字眼造文章，而這種做法對香港經濟及餐飲業沒有好處。至於為何指明女工優先，他再次強調什麼人都會聘請，並會因應職位要求作調整，「唔想女工同男工黐得太埋，廚房都剩係得男工」。

記者今日亦到袁記雲餃荃灣店視察，發現該店沒有張貼任何招聘廣告。該店店長說，他們只是加盟店，每間加盟店招聘手法不一，荃灣店是什麼人都會聘請。

袁記雲餃荃灣店店長說，他們只是加盟店，每間加盟店招聘手法不一。（吳美松攝）

平機會表示關注事件：已採取適當行動

平機會回覆指，對有關事件非常關注，並已採取適當行動了解及跟進事件，如市民懷疑受到法例下所指的歧視對待，也可向該會查詢或提出投訴。

平機會也就現有的反歧視條例略作講解，其中根據性別歧視條例，僱主在招聘時如只選男性或女性，除非該職業或工作只能由特定性別的人士擔任，例如女洗手間需由女清潔員清潔，否則屬違法行為。

相關條例也規管歧視性廣告，任何人如發布或安排發布廣告，而該廣告顯示、或可合理地被理解為有人意圖在僱傭或其他範疇作出違法的性別歧視，即屬違法。

而在種族歧視條例之下，僱主如在招聘時基於應徵者的種族而作出歧視，例如拒絕聘用，即屬違法，除非僱主能證明僱員的種族是相關工作的真正職業資格。

平機會呼籲僱主用人唯才，採用公平程序及劃一的準則，處理僱傭事宜，僱主應根據真正的職位要求考慮每名求職者，不應受種族或性別等無關的因素與定型觀念左右，或基於申請人或僱員的性別、身體狀況、家庭照顧責任、種族或其他特徵而作出聘用或升遷的決定。