逾300重慶遊客報三亞旅行團　到機場驚揭未購票　官方：深入調查

近日，有網民爆料指出，多達300多位來自重慶的遊客花費1580元人民幣報名「重慶雙飛三亞遊」旅行團後，卻在機場被告知旅行社未購買飛機票，不能繼續行程。周五（20日），海南省旅遊和文化廣電體育廳發布情況通報，稱將深入調查。



據爆料網民稱，周四（19日），一眾旅行團團員來到重慶江北機場，準備乘飛機到海南，卻被告知因三亞旅行社未購買飛機票不能繼續行程，產生糾紛。

海南省旅遊和文化廣電體育廳通報指出，監測到這一網絡信息後，海南省旅文廳高度重視，立即指派廳行政執法局第一時間對重慶組團社以及海南地接社具體信息進行核查。目前遊客沒有提供準確合同書證，重慶組團社提供的海南地接社聯繫人「韓某」，經該廳執法局連夜調查，並非海南地接社員工，執法人員聯繫後，其自稱一直在湖南從事旅遊行業，且不知曉組織重慶遊客來海南旅遊一事。

初步研判，該行為可能涉嫌社會人員未經許可經營旅行社業務，嚴重違法違規。該廳已向公安部門報案並將聯合重慶文旅執法部門和公安部門進一步深入調查，並對未經許可經營旅行社業務的旅遊亂象進行頂格處罰。事件後續調查和處置結果將聯合重慶方面及時向社會通報，「凡是對於擾亂海南旅遊市場秩序和栽贓抹黑海南旅遊的，我們都將嚴厲打擊，絕不手軟，一查到底」。